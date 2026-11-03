Il ministro Piantedosi è in prefettura a Torino. La protesta degli antagonisti in piazza Castello

TORINO – È arrivato in prefettura a Torino il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, attorno alle 13.30. Con lui il vicecapo vicario della polizia Carmine Belfiore e il questore di Torino Massimo Gambino.

Piantedosi prende parte alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e della sicurezza convocata dal prefetto di Torino Donato Cafagna. All’assemblea partecipano tutti i vertici delle forze dell’ordine e delle istituzioni cittadine, per discutere della manifestazione in programma sabato pomeriggio, 7 novembre.

L’arrivo in città del ministro ha richiesto variazioni alle linee del trasporto pubblico locale che transitano per il centro, come annunciato da Gtt. Gli agenti di polizia inoltre hanno blindato piazza Castello. Era stata annunciata infatti ed è attualmente in corso la protesta organizzata da alcuni collettivi contro la presenza del ministro a Torino.

Dopo la riunione, Piantedosi parteciperà all’inaugurazione ufficiale dell’auditorium a Cirié (TO).

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