Novak Djokovic dice addio alle Nitto ATP Finals di Torino

TORINO – Tra i grandi assenti di questa edizione delle Nitto ATP Finals di Torino si aggiunge anche il talentuoso Novak Djokovic.

Il verdetto, molto inatteso, è arrivato dal campo centrale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove il campione serbo è stato sconfitto a sorpresa al secondo turno dall’australiano Rinky Hijikata (numero 83 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-2, 3-6, 3-6 dopo due ore e sedici minuti di battaglia.

La trasferta parigina si è rivelata amara anche per Daniil Medvedev, battuto a sorpresa in due set dal peruviano Ignacio Buse (doppio 6-4). A differenza di Djokovic, tuttavia, il russo aveva già accumulato il bottino di punti utile a blindare con anticipo la propria presenza a Torino.

Chi ci sarà?

La clamorosa uscita di scena del serbo ha invece spalancato le porte della qualificazione aritmetica ad Arthur Fils: il classe 2004 diventa così il sesto giocatore ufficialmente qualificato per il torneo dei Maestri, unendosi a una griglia d’eccellenza che vede già certi della partecipazione Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, lo stesso Medvedev e l’azzurro Flavio Cobolli.

Per il pubblico di Torino e i colori italiani la festa sarà completata dalla presenza nel tabellone di doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori: il torinese e il compagno emiliano arrivano all’appuntamento di fine stagione forti di un’annata straordinaria, pronti a infiammare gli spalti di casa per il terzo anno consecutivo tra i migliori otto del mondo.

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