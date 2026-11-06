In Comune a Novi il tavolo su criticità del cantiere del Terzo Valico: la preoccupazione del sindaco Muliere

NOVI LIGURE – Ha espresso preoccupazione il sindaco di Novi Ligure (AL) Rocchino Muliere rispetto ai ritardi accumulati dal cantiere del Terzo valico: il rischio è che il peso delle difficoltà economiche ricada sui lavoratori. Questo e altri nodi legati alle criticità finanziarie e occupazionali del cantiere della grande opera sono stati affrontati durante l’incontro tenutosi questa mattina in Municipio a Novi tra le rappresentanze sindacali di Fillea, Filca e Feneal e il primo cittadino.

Secondo i dati illustrati, ci sono circa 300 dipendenti attualmente in cassa integrazione, mentre tra i 16 e i 18 hanno già ricevuto il licenziamento.

Di questi, almeno 50-60 in cassa appartengono al territorio novese, con ricadute che rischiano di aggravare ulteriormente un quadro occupazionale già segnato da importanti vertenze industriali, come quella dell’ex Ilva.

Il problema – come spiegato in una nota del Comune – nasce dalla richiesta del Gruppo Webild di ulteriori 3 miliardi di euro per completare l’opera. Pur a fronte delle rassicurazioni governative sulla copertura finanziaria, il sindaco si è detto preoccupato. «Il Terzo Valico è un’opera strategica per il collegamento tra il porto di Genova e i principali nodi logistici europei» – sottolinea Muliere – «È fondamentale sia portata a termine nei tempi più rapidi possibili, tutelando l’occupazione e garantendo certezze a chi lavora nei cantieri».

Nei prossimi giorni il primo cittadino chiederà un incontro con la presidenza del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (Cociv) per avere un quadro aggiornato sull’andamento dei cantieri e precise garanzie sul futuro occupazionale.

Sempre Muliere intende poi sollecitare il Governo affinché, insieme alle risorse aggiuntive per il completamento del Terzo Valico, siano reperiti gli 8 milioni necessari per la tangenziale di Novi, ritenuta dal sindaco un’infrastruttura fondamentale per la viabilità e lo sviluppo del territorio.

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