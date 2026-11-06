Nuova serie di cantieri in diversi quartieri di Torino: ecco dove e da quando

TORINO – Sono previsti, secondo il programma di manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini, una nuova serie di cantieri in diversi quartieri di Torino.

Le attività si concentreranno soprattutto nella Circoscrizione 6, dove la Città ha programmato la riasfaltatura di via Germagnano e strada del Cascinotto e la rimozione dei binari dismessi in via Sempione, in preparazione del successivo rifacimento del manto stradale. Il programma coinvolgerà anche corso Re Umberto, in Circoscrizione 1, e corso Novara, in Circoscrizione 7. Proseguiranno inoltre le asfaltature già avviate in altre zone della città, mentre prenderanno il via alcuni lavori per la manutenzione dei marciapiedi.

Scelti dalla redazione Manutenzione delle strade cittadine a Torino: ecco i cantieri da evitare

Le asfaltature di via Germagnano, strada del Cascinotto, via Sempione e corso Novara rientrano nel programma “Torino Cambia-Spazi che uniscono”, sostenuto da Fondazione CRT con un investimento complessivo di 32 milioni di euro. Le risorse sono destinate alla manutenzione delle strade e al miglioramento della sicurezza, dell’accessibilità e della qualità degli spazi pubblici.

Nel dettaglio

Da lunedì 9 novembre via alla riasfaltatura di via Germagnano, nel tratto compreso tra corso Vercelli e il ponte della ferrovia. Nel pomeriggio della stessa giornata inizieranno anche i lavori sul controviale di corso Giulio Cesare, all’altezza di piazza Cornelio Tacito. Martedì 10 novembre toccherà a strada del Cascinotto, dove verranno riasfaltati i tratti maggiormente ammalorati, dall’incrocio con strada da Bertolla alla Badia di Stura fino al confine comunale.

Mercoledì 11 novembre sarà la volta di corso Re Umberto, con la riasfaltatura del controviale tra piazza Solferino e corso Matteotti. In una fase successiva, le operazioni si sposteranno sulla carreggiata centrale, tra corso Matteotti e corso Vittorio Emanuele II, che resterà chiusa al transito per tutta la durata dei lavori.

Giovedì 12 novembre si procederà al rinnovo del manto stradale di corso Novara, nel tratto compreso tra corso Regio Parco e via Bologna. Qui i lavori richiederanno una parzializzazione del traffico, con possibili rallentamenti per la circolazione.

Verso la conclusione gli interventi per il rifacimento del manto stradale in via Valentino Carrera e in un tratto di Lungodora Voghera, mentre si è concluso il cantiere in corso Sacco e Vanzetti.

Partiranno la prossima settimana alcuni lavori di sistemazione dei marciapiedi:

in strada degli Alberoni e in via Crimea, tra il civico 7/A e via Bezzecca. Seguiranno via dei Quartieri, dal civico 12 fino all’incrocio con via San Domenico, e via San Francesco da Paola, tra via Bodoni e via dei Mille.

Lunedì 9 novembre via anche al cantiere per la stabilizzazione della sponda sinistra del Po, tra ponte Balbis e ponte Isabella. Le opere riguarderanno circa 40 metri di sponda lungo viale Stefano Turr, dove sono evidenti i segni di dissesto. Il progetto prevede la realizzazione di una cortina di pali di sostegno e il successivo rifacimento della pavimentazione del percorso ciclopedonale.

Per tutta la durata dei lavori la pista resterà chiusa al transito nel tratto compreso tra viale Paolo Thaon di Revel e ponte Isabella. L’accesso ai Marinai d’Italia sarà comunque sempre garantito, senza limitazioni significative.

L’opera, del valore di circa 150 mila euro, è finanziata con fondi PON Metro e con economie derivanti dalla gara d’appalto dei lavori avviati sulla sponda destra del fiume. Il completamento richiederà circa 60 giorni, salvo rallentamenti dovuti a condizioni meteorologiche avverse.

Ancora, da lunedì 9 a domenica 15 novembre sono inoltre previsti interventi di sfalcio della vegetazione infestante lungo la semicarreggiata est di Lungo Stura Lazio, alla curva delle Cento Lire, nel tratto in direzione San Mauro. Per consentire le operazioni, che interesseranno la vegetazione presente sul marciapiede, sarà necessario occupare parzialmente la carreggiata e allestire un cantiere mobile, con conseguente parzializzazione del traffico. I lavori si svolgeranno in orario mattutino.

Accanto alle opere promosse dalla Città, proseguono le attività programmate dai gestori dei servizi a rete, che porteranno nuovi cantieri in diverse zone del territorio cittadino, con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione.

Tra i cantieri di maggiore portata figura quello avviato da Iren in corso Mediterraneo, nel tratto compreso tra via Marco Polo e corso Einaudi. L’intervento prevede il rinnovo di diversi impianti e sottoservizi: le reti di teleriscaldamento e dell’acquedotto, i cavi dell’illuminazione pubblica, la rete del gas e l’impianto di irrigazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori sono previste modifiche alla circolazione sui controviali e nelle strade limitrofe.

Sarà istituito il doppio senso di marcia sul controviale sud di corso Einaudi, tra il civico 65 e via Verrazzano, e in via Verrazzano, nel tratto compreso tra corso Einaudi e via Marco Polo. In via Marco Polo, tra corso Mediterraneo e via Verrazzano, sarà invece invertito il senso di marcia, con circolazione da ovest verso est. Il cantiere comporterà inoltre la chiusura della pista ciclabile sul lato ovest, tra via Marco Polo e corso Einaudi, e l’interruzione dell’attraversamento pedonale di corso Einaudi all’altezza di corso Mediterraneo.

Sempre a cura di Iren, dal 9 al 13 novembre sono previsti lavori di ripristino in corso Sebastopoli, tra il civico 70 e corso Unione Sovietica. Durante l’intervento sarà vietato l’accesso a corso Sebastopoli nel tratto compreso tra corso Unione Sovietica e corso Galileo Ferraris e al controviale di corso Unione Sovietica in direzione nord. La circolazione sarà regolata da movieri e resterà garantito l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Tre gli interventi programmati da Smat in diverse zone della città. Il primo, in programma dal 9 novembre al 12 dicembre, riguarda la posa di un nuovo tratto di canale fognario in via Palli e comporterà la chiusura al transito della strada dal civico 22 fino a via Chiesa della Salute. Per i residenti e le attività economiche presenti nel tratto non interessato dai lavori sarà comunque garantito l’accesso da via Baracca. Sarà inoltre interrotto l’attraversamento pedonale di via Chiesa della Salute all’incrocio con via Palli.

Un secondo intervento, previsto dal 9 novembre al 7 dicembre, interesserà via Oropa e il controviale di corso Tortona, dove sarà posata una nuova condotta della rete idrica. I lavori saranno organizzati per fasi successive.

A partire da mercoledì 11 novembre, infine, Smat interverrà in corso Orbassano, tra via Alfiano e via Caprera, per rifare gli scarichi delle griglie destinate alla raccolta delle acque piovane. Durante i lavori la carreggiata sarà ristretta sul lato dei civici pari.

Le modifiche alla circolazione interesseranno anche via Caprera, dove sarà istituito il senso unico da ovest verso est nel tratto compreso tra via Frinco e corso Orbassano. Sarà inoltre interrotto l’attraversamento pedonale di via Caprera in corrispondenza dell’incrocio con corso Orbassano.

La presenza dei cantieri e le conseguenti modifiche alla circolazione potranno comportare rallentamenti e disagi alla viabilità. Si raccomanda pertanto di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e, ove possibile, di scegliere percorsi alternativi. Il programma e la durata degli interventi potranno subire variazioni in caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, con possibili ripercussioni sui tempi di esecuzione.

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