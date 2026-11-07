CronacaTorino
A Luserna San Giovanni una donna è morta dopo essere stata investita, aveva 75 anni
La donna è morta sul posto, troppo gravi le ferite
LUSERNA SAN GIOVANNI – Non c’è stato nulla da fare per la donna di 75 anni morta dopo essere stata investita.
Cosa è successo
Secondo le prime informazioni, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, le 16 circa, in viale De Amicis 104 a Luserna San Giovanni. Qui la 75enne è stata investita. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.
Sul posto il personale del 118 e l’elicottero del Servizio Regionale di elisoccorso, Nonostante la tempestività dei soccorsi, l’anziana è morta sul colpo.
Notizia in aggiornamento
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