Armato di taglierino assalta l’ufficio postale di Chivasso e fugge con il bottino

CHIVASSO – Attimi di paura ieri nell’ufficio postale di via Dante Alighieri a Chivasso, preso di mira da un rapinatore solitario.

La rapina nell’ufficio postale

Secondo quanto apprendiamo, l’azione criminale si è consumata nel giro di pochissimi minuti. Il malvivente, con il volto parzialmente travisato e armato di un taglierino, ha fatto irruzione nei locali. Sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare l’incasso dagli addetti agli sportelli, lasciando sotto choc i clienti e il personale presenti in quel momento. Una volta ottenuto il bottino, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi, dileguandosi per le vie limitrofe e facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chivasso che hanno avviato i rilievi del caso alla ricerca di eventuali tracce utili e ascoltato i testimoni. I militari dell’Arma, inoltre, stanno analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza interni all’ufficio postale e quelle delle telecamere della rete cittadina.

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