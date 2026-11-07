Continuano senza sosta le ricerche di Nicolò Parrino, scomparso da Settimo Torinese

SETTIMO TORINESE – Non ci sono ancora notizie di Nicolò Parrino, conosciuto da tutti come Nicky, scomparso da Settimo Torinese lunedì 2 novembre 2026. Da allora non si hanno più notizie del giovane e i familiari hanno lanciato un appello per cercare di rintracciarlo, diffondendo nelle scorse ore una nuova foto del 39enne.

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Tutto ciò che si sa circa la scomparsa di Nicolò Parrino è che del 39enne, che vive a Settimo Torinese, dalle 15:30 di lunedì 2 novembre non si hanno più notizie. Si è allontanato a bordo della propria auto, una Ford Fiesta bianca, targata DZ336CP, con lo stemma di una pizzeria sulla portiera sinistra, portando con sé solo il telefono, che risulta spento. Non ha con sé il portafoglio, né i documenti.

L’uomo è alto 1.82, ha capelli e occhi castani; ha un neo in rilievo su labbro superiore destro, tatuaggio raffigurante una palma sulla caviglia destra, di una chiave di basso su ombelico e di uno stampo di rossetto sulla spalla sinistra.

Della scomparsa di Parrino si sta occupando anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto? che ha diffuso un ulteriore appello con tutte le informazioni utili.

La speranza è di poterlo ritrovare presto. Per questo i familiari chiedono a chiunque abbia incontrato Nicolò Parrino, abbia notato una Ford Fiesta compatibile con quella utilizzata dal giovane o disponga di informazioni sui suoi possibili spostamenti di farsi avanti.

Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averlo avvistato è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

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