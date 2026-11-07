Controlli in vista della manifestazione di oggi a Torino: sequestrati 188kg di fuochi d’artificio, un denunciato

TORINO – Mentre Torino si prepara alla nuova manifestazione contro il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità prevista oggi in centro, proseguono i servizi preventivi disposti dal questore di Torino, Massimo Gambino.

Nell’ambito dei controlli, infatti, la polizia di Stato ha eseguito un’importante operazione finalizzata al contrasto della detenzione e del commercio abusivo di materiale pirotecnico.

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Scoperti e sequestrati 188 kg di fuochi

A seguito di attività info-investigativa, la Divisione polizia amministrativa e sociale della locale Questura ha individuato un uomo di 44 anni, relativamente al quale sussistevano gravi indizi circa la detenzione e il commercio di materiale pirotecnico illegale.

Al momento dell’accesso nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere Borgo Filadelfia, l’attenzione dei poliziotti si è immeditatamente soffermata su numerosi scatoloni collocati al centro del salotto. Al loro interno vi era un ingente quantitativo di materiale esplodente.

La perquisizione, estesa anche alla cantina dell’uomo, ha condotto al rinvenimento di ulteriore materiale pirotecnico per un peso complessivo di circa 188 kg (di cui oltre 25 kg di massa attiva netta di NEC).

Il materiale, detenuto in violazione delle normative vigenti e in assenza delle prescritte autorizzazioni di sicurezza previste per depositi di tale portata, è stato interamente sequestrato e l’uomo è stato denunciato per la detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che i colli erano stati manipolati e richiusi alterando l’esposizione dei pittogrammi di pericolo, così da occultare la natura delle merci pericolose durante il trasporto e l’eventuale trasporto da parte dei corrieri.

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