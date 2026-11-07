Rugby, Nations Championship: brutta sconfitta per l’Italia all’Allianz Stadium, battuta dal Sudafrica 7-66

TORINO – Nella quarta giornata del Nations Championship – al debutto sulle scene europee – l’Italia cede nettamente al Sudafrica, che s’impone per 66-7 all’Allianz Stadium di Torino al termine di una gara dominata fin dai primissimi minuti.

La cronaca del match

L’avvio degli Springboks è travolgente. Dopo un primo squillo disinnescato da Ioane in difesa, al 5′ Mngomezulu sblocca il punteggio dalla piazzola. È il preludio al monologo sudafricano: pochi minuti dopo, lo stesso apertura trova il varco centrale per schiacciare in bandierina e trasformare per il 10-0.

L’Italia prova a fare muro, ma la fisicità della squadra di Erasmus fa la differenza soprattutto nelle fasi statiche e nei punti d’incontro:

16′ – Dopo una touche conquistata, la carica di De Allende apre la strada alla seconda meta firmata da Van den Berg.

20′ – Funziona a meraviglia la maul avanzante degli ospiti: Malcolm Marx stacca il pallone al momento giusto e scava il solco (24-0).

23′-25′ – Il capitano Siya Kolisi firma la quarta meta che vale il punto di bonus, seguito a stretto giro da Willemse, servito all’interno dopo una grande percussione di Jasper Wiese.

30′ – Con l’Italia momentaneamente in inferiorità numerica per il cartellino giallo comminato ad Hasa, Marx trova la personale doppietta che fissa il parziale del primo tempo su un pesante 45-0.

La reazione azzurra e il finale

Nella ripresa gli Azzurri mostrano maggior orgoglio: alzano il livello di combattività in mischia ordinata e prendono in mano il possesso del pallone. Al 50′ è tuttavia il Sudafrica ad andare ancora a segno con Louw.

La fiammata italiana arriva al 62′: splendida azione corale orchestrata da Marin, che prima innesca l’imbucata di Ioane e poi ricicla al largo un pallone perfetto per Federico Ruzza, bravo a schiacciare in meta lungo la linea di Those. Allan trasforma dalla piazzola per il 51-7.

Nel finale, gli Springboks riprendono il pallino del gioco: la maul avanzante porta in meta De Villiers, prima che Hooker, a tempo ormai scaduto, sigli la decima marcatura che chiude definitamente i conti sul 66-7.

Prossimo appuntamento

Per l’Italia non c’è tempo per piangersi addosso: gli Azzurri torneranno subito in campo sabato 14 novembre (ore 12.40) allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, dove ad attenderli ci sarà la sfida contro l’Argentina.

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