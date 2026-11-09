CNH cede il 70% della divisione Construction Equipment ai giapponesi di Kobelco: operazione da un miliardo di dollari

TORINO – CNH Industrial cede il controllo della propria divisione dedicata alle macchine movimento terra alla giapponese Kobelco Construction Machinery. Le due società hanno raggiunto un accordo per la cessione del 70% del capitale della divisione Construction Equipment, che sarà conferita in una nuova joint venture controllata dal gruppo nipponico. Il valore complessivo del business è stato fissato in un miliardo di dollari.

L’operazione garantirà a CNH un incasso di 700 milioni di dollari, mentre il restante 30% della nuova società continuerà a essere detenuto dal gruppo. Il completamento dell’accordo, subordinato alle necessarie autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni, è previsto entro la fine del 2027.

La nuova joint venture sarà quindi controllata da Kobelco, mentre CNH manterrà una partecipazione di minoranza e un ruolo di partner strategico. L’accordo prevede inoltre un periodo di lock-up di tre anni, durante il quale entrambe le parti non potranno cedere le rispettive quote. Alla guida della nuova realtà dovrebbe arrivare Humayun Chishti, attuale presidente della divisione Construction di CNH.

Una nuova realtà per le macchine movimento terra

La joint venture potrà contare su una gamma di prodotti che comprende macchine compatte e pesanti, destinate ai settori del movimento terra, del sollevamento e della compattazione. L’obiettivo è creare un operatore più forte e competitivo nel comparto delle macchine da costruzione, facendo leva sulle competenze industriali e commerciali delle due aziende.

Resterà inoltre attivo il supporto di CNH Capital, che continuerà a offrire a concessionari e clienti soluzioni finanziarie, leasing, programmi di noleggio e prodotti assicurativi.

CNH punta a concentrare gli investimenti sull’agricoltura

La cessione rappresenta un passaggio strategico per CNH Industrial, che intende concentrare maggiormente le proprie risorse sul settore agricolo. Il gruppo punta infatti a rafforzare gli investimenti nelle macchine agricole, nelle tecnologie di precisione e nei servizi destinati agli agricoltori.

Le risorse ricavate dalla vendita, pari a 700 milioni di dollari, saranno destinate alla riduzione del debito e al rafforzamento della struttura finanziaria.

«Questa operazione porta avanti in modo significativo la semplificazione del nostro portafoglio e rafforza la nostra focalizzazione sull’agricoltura», ha dichiarato Suzanne Heywood, presidente del Consiglio di amministrazione di CNH.

Sulla stessa linea l’amministratore delegato Gerrit Marx, secondo cui l’accordo permetterà all’azienda di rafforzare la propria capacità di investimento nei prodotti e nelle tecnologie più importanti per il mondo agricolo. Allo stesso tempo, la creazione di un operatore più solido nel settore delle macchine da costruzione dovrebbe portare benefici a concessionari e clienti, attraverso una gamma di prodotti competitiva e tecnologicamente avanzata.

Marx ha spiegato che la scelta di Kobelco è arrivata dopo un’approfondita valutazione delle possibili opzioni per il futuro della divisione Construction Equipment. «È emerso chiaramente che Kobelco rappresenta il partner giusto nel lungo periodo e che il modello di joint venture garantirà una transizione fluida per il business e per le persone che vi lavorano», ha aggiunto.

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