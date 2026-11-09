Giuseppina D’Agruma è scomparsa da Torino da giorni: ricerche in corso

TORINO – Sono ormai molto giorni di apprensione per la famiglia e gli amici di Giuseppina D’Agruma. La donna ha 50 anni ed è nota a tutti come Giusy.

Della 50enne non si hanno più notizie da martedì 3 novembre: l’ultimo segnale risale alle 22.30 di quella sera, momento in cui il suo cellulare si è spento definitivamente, interrompendo ogni contatto.

Giusy, alta circa 1,65 metri, si trovava a Torino e la stessa sera avrebbe dovuto imbarcarsi su un treno dalla stazione di Porta Susa per far ritorno a Verona, città in cui però non è mai arrivata. Al momento gli investigatori non hanno ancora confermato se la donna abbia mai raggiunto lo scalo ferroviario torinese né se sia effettivamente salita a bordo del convoglio.

Con il passare delle ore il timore cresce: sono ormai sei i giorni di silenzio assoluto. I familiari, provati dall’angoscia, hanno formalizzato la denuncia di scomparsa presso le forze dell’ordine.

Giuseppina D’Agruma è inoltre molto conosciuta nell’ambiente del volontariato per la sua forte dedizione alla tutela degli animali e alla cura dei cani randagi. In questo periodo sta attraversando un momento personale complesso a causa della recente fine del suo matrimonio. Gli inquirenti precisano tuttavia che, allo stato attuale, non vi sono elementi certi che possano mettere in relazione la sfera privata con l’improvvisa sparizione.

Sui social si moltiplicato gli appelli, ci si rivolge in particolare a chiunque abbia frequentato la stazione di Porta Susa, i treni della tratta Torino-Verona o l’area urbana torinese nelle ore a ridosso della scomparsa.

Chiunque avesse informazioni utili o credesse di averla vista è invitato a contattare tempestivamente le forze dell’ordine.

Giusy è una persona speciale, una di quelle che non si voltano mai dall’altra parte. Chi l’ha conosciuta attraverso l’impegno per i cagnolini randagi sa quanto amore, dedizione e tempo abbia speso per salvare e proteggere gli animali in difficoltà. Ha lottato per chi voce non ha, e adesso siamo noi a dover essere la sua voce.

​La famiglia e tutti gli amici degli animali sono in pensiero. Dobbiamo fare il massimo per aiutarla a tornare a casa sana e salva.

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