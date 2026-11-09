Torino, nove manifestazioni di interesse per l’ex Askatasuna. Scontro tra Marrone e Comune

TORINO – Sono nove le manifestazioni di interesse presentate per il futuro dell’immobile di corso Regina Margherita 47, l’ex sede di Askatasuna. Il Comune ha comunicato la chiusura dell’avviso pubblico proprio mentre, all’interno dello stabile, era in corso una conferenza stampa dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone.

L’esponente della Regione è arrivato intorno alle 12.30, accolto da uno striscione con la scritta “Vanchiglia vuol dire libertà” e da cori di protesta. Per l’occasione sono stati schierati mezzi blindati di polizia e carabinieri e un cordone di agenti in tenuta antisommossa.

Durante la conferenza Marrone ha annunciato di aver chiuso in una busta il nome di quello che, secondo le sue previsioni, sarebbe il futuro assegnatario dell’immobile. La busta sarà consegnata a un notaio e, in caso di coincidenza con l’esito del percorso comunale, il vicepresidente minaccia di rivolgersi alla Procura. “Temiamo che Palazzo Civico voglia assegnare lo stabile a qualcuno vicino ad Askatasuna”, ha dichiarato.

Critiche sono arrivate da Alice Ravinale, di Avs, che ha definito l’iniziativa una provocazione, contestando anche la scelta di organizzare la conferenza nello stabile e i toni utilizzati nei confronti dei tecnici comunali. Sulla stessa linea il capogruppo Pd in Comune, Claudio Cerrato: “Una manifestazione di interesse non prevede gare e quindi nemmeno vincitori”, ha osservato, richiamando Marrone anche al rispetto delle regole amministrative.

Palazzo Civico ha precisato che le nove proposte saranno ora esaminate dagli uffici per verificarne la regolarità amministrativa e tecnica. I contenuti serviranno a orientare le decisioni successive, sia sulla destinazione dell’immobile sia sulla procedura da seguire.

La vicesindaca con delega al Patrimonio, Michela Favaro, ha ribadito l’obiettivo dell’amministrazione: “Restituire l’immobile alla comunità, destinandolo a finalità sociali e aperte al territorio e al quartiere”.

L’edificio è chiuso da quasi un anno, dopo il blitz disposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e da allora è sorvegliato dalle forze dell’ordine. La manifestazione di interesse appena conclusa rappresenta una prima ricognizione delle proposte: non è una gara e non individua un vincitore, ma serve al Comune per valutare le possibilità di recupero e riutilizzo dello stabile.

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