Università di Torino, salta l’audizione con gli studenti in presidio: il Senato Accademico risponde alle richieste dell’occupazione

TORINO – L’audizione non si è svolta perché gli studenti e le studentesse invitati hanno scelto di presentarsi in forma di presidio, anziché attraverso la delegazione di cinque persone concordata. Ma il confronto sulle ragioni dell’occupazione del Campus Luigi Einaudi e sulle richieste del movimento studentesco è proseguito comunque all’interno del Senato Accademico.

È quanto comunica l’Università di Torino, al termine della seduta straordinaria convocata proprio per affrontare le questioni sollevate dagli studenti. L’Ateneo spiega che l’incontro era stato organizzato per offrire uno spazio di ascolto e confronto, ma che le modalità concordate non sono state rispettate.

L’Università ribadisce comunque la propria disponibilità al dialogo, sottolineando la necessità di condizioni condivise e di rispetto reciproco.

Il Senato Accademico è rimasto riunito per elaborare un documento congiunto contenente le risposte alle diverse istanze presentate dall’Assemblea CPS.

Collaborazioni con le aziende belliche, Unito punta su trasparenza e monitoraggio

Tra i temi più delicati c’è quello dei rapporti tra l’università e le aziende del settore della difesa, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space. Gli studenti chiedevano la rescissione di tutte le collaborazioni con le aziende belliche e maggiori garanzie di trasparenza sull’accordo tra Confindustria e Università di Torino, con particolare attenzione al rispetto delle clausole previste dall’Osservatorio ORA.

Su questo punto l’Ateneo non annuncia l’interruzione delle collaborazioni, ma conferma l’intenzione di introdurre un sistema di valutazione e monitoraggio dei rischi legati al cosiddetto dual use, ovvero l’utilizzo delle attività di ricerca per finalità sia civili sia militari.

L’Università ricorda di essere stata tra i primi atenei in Italia e in Europa ad affrontare il tema, coinvolgendo le diverse componenti accademiche. Le nuove procedure prevedono l’autovalutazione, la valutazione e il monitoraggio del livello di rischio delle attività di ricerca. Per gli accordi considerati ad alto rischio sarà attivato un sistema di controllo costante, che l’Ateneo si impegna ad accelerare.

Per quanto riguarda l’accordo con Confindustria, viene ribadito che prevede una clausola di utilizzo esclusivamente civile. L’attenzione dovrà concentrarsi soprattutto sugli accordi applicativi stipulati dai singoli dipartimenti, che saranno valutati in relazione ai possibili rischi di utilizzo duale.

Su Leonardo e Thales Alenia Space, l’Università precisa invece che attualmente non sono in vigore accordi quadro con le due aziende. Possono tuttavia esistere collaborazioni a livello dipartimentale, proposte da singoli docenti o gruppi di ricerca. Anche queste dovranno rispettare le regole sulla trasparenza e sulla normativa europea relativa al dual use. Eventuali utilizzi militari dovranno essere dichiarati e limitati alle finalità di difesa, nel rispetto del perimetro costituzionale.

Tagli ai fondi universitari e diritto allo studio

Un’altra richiesta dell’Assemblea CPS riguarda la presa di posizione dell’Ateneo contro i tagli al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), con un’azione di pressione nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca e della CRUI.

Il Senato Accademico condivide la preoccupazione per le difficoltà economiche che attraversano il sistema universitario pubblico. L’Università di Torino ricorda di aver già segnalato, durante i lavori per il bilancio previsionale 2026, come le risorse disponibili non tengano adeguatamente conto dell’aumento dei costi dovuti all’inflazione, degli interessi sui finanziamenti contratti per gli interventi edilizi e degli incrementi stipendiali obbligatori.

L’Ateneo chiede quindi un FFO in grado di compensare questi maggiori oneri, evitando che le difficoltà finanziarie si traducano in una riduzione del personale docente e tecnico-amministrativo.

Nel documento viene affrontato anche il tema del diritto allo studio, con particolare riferimento alle difficoltà economiche legate agli affitti e alla ricerca di un alloggio. L’Università si impegna a chiedere e sostenere un tavolo permanente con Edisu e gli enti territoriali, per individuare strategie e soluzioni più efficaci a sostegno degli studenti.

Precariato universitario, priorità al reclutamento dei ricercatori

Sulla richiesta di destinare parte delle risorse alla riduzione del precariato universitario, il Senato Accademico ribadisce l’impegno per una programmazione straordinaria del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

L’Ateneo definisce questa misura l’unica vera soluzione al precariato e assicura che avrà priorità nelle scelte di reclutamento, insieme al recupero del turnover del personale tecnico-amministrativo. Per queste operazioni sarà destinata la quasi totalità delle risorse finanziarie disponibili.

Aule in affitto e corsi ad accesso libero: nessuna intenzione di introdurre il numero programmato

L’Assemblea CPS aveva chiesto anche maggiori investimenti nell’affitto di aule, per evitare una riduzione del numero dei corsi ad accesso libero.

Su questo punto l’Università non condivide la soluzione proposta, ma chiarisce un aspetto: non intende ricorrere al numero programmato per affrontare la carenza di spazi destinati alla didattica.

Unito ricorda di essere l’ateneo italiano che sostiene il maggiore onere per l’affitto di locali utilizzati per le lezioni, strutture spesso costose e non sempre pienamente adeguate alle esigenze didattiche.

La strategia indicata guarda invece agli investimenti edilizi già in corso e alla migliore organizzazione degli spazi esistenti. L’obiettivo, nel medio termine e con la conclusione dei cantieri programmati e in fase di programmazione, è arrivare a una progressiva dismissione degli immobili in affitto.

Tirocini curriculari, Unito apre alla possibilità di rimborsi

Infine, il Senato Accademico affronta la richiesta di prevedere rimborsi per le spese sostenute dagli studenti durante i tirocini curriculari.

Su questo tema l’Università riconosce la legittimità della richiesta, sottolineando come le attività di tirocinio, pur essendo parte integrante del percorso formativo, possano comportare costi significativi e incidere in maniera diversa sulle condizioni economiche degli studenti.

L’Ateneo non annuncia però l’introduzione di un rimborso generalizzato. La varietà delle esperienze, per durata, modalità di svolgimento e tipologia dei soggetti ospitanti, rende necessaria una valutazione delle risorse e della sostenibilità economica.

La proposta è quindi lavorare a criteri che permettano di intervenire prioritariamente nei casi in cui i costi rappresentano un ostacolo concreto all’accesso alle opportunità formative, coinvolgendo anche gli enti e le realtà che ospitano i tirocinanti.

Su questo punto l’Università dichiara la propria disponibilità ad aprire un confronto per individuare soluzioni concrete ed eque.

Gli scontri fuori dal Rettorato

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese