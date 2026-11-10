Palazzo Nuovo occupato a Torino, lezioni online. L’attacco alla rettrice Prandi: «Nessuna reale disponibilità al dialogo»

TORINO – Come ribadito questa mattina dagli studenti di Cambiare Rotta durante la conferenza stampa organizzata fuori da Palazzo Nuovo, l’obiettivo della protesta studentesca che sta toccando Torino da settimane è quella di diffondersi a macchia d’olio non solo in città, ma anche fuori. Coerentemente con questo proposito, ieri sera l’occupazione si è spostata dal Campus Einaudi a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche.

Considerato lo stato di occupazione, l’Università di Torino questa mattina ha diffuso un comunicato in cui ha ordinato la sospensione di tutte le attività programmate in quella sede fino alle ore 14. A partire dalle 14, tutte le lezioni sono state spostate obbligatoriamente online, anche se le direttrici dei dipartimenti «potranno individuare casi particolari e straordinari, come Visiting Professor e simili, per i quali in via del tutto eccezionale sarà valutata una ricollocazione in presenza presso altre sedi».

Esami e lauree previsti a Palazzo Nuovo sono ricollocati altrove. Le disposizioni dureranno sino a che l’occupazione non sarà terminata.

Poco prima delle 14, alcuni studenti sono entrati anche in Rettorato, dove hanno appeso uno striscione contro la rettrice Cristina Prandi, accusata di mancata disponibilità al dialogo. Come spiegato dagli studenti durante la conferenza mattutina, la proposta di mediazione della rettrice sarebbe stata in realtà illusoria: per questo l’occupazione prosegue.

A Palazzo Nuovo ferve quindi ora la preparazione di incontri e appuntamenti anche con professori e lavoratori. Sullo sfondo, i preparativi per una nuova manifestazione sabato.

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