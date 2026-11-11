Asti, al Cardinal Massaia la biopsia ecoguidata può evitare la laparoscopia

ASTI – All’ospedale Cardinal Massaia è stata introdotta la biopsia ginecologica transvaginale ecoguidata, una procedura ambulatoriale che consente di prelevare tessuto per l’esame istologico.

Secondo quanto riferito dall’ASL, essa si esegue senza anestesia e, in casi selezionati, può evitare la laparoscopia esplorativa, con i relativi tempi di ricovero e di sala operatoria. È indicata soprattutto per neoplasie in fase avanzata, in particolare ovariche, ma non è adatta a tutte le pazienti.

La ginecologa Eleonora Robba ha introdotto la metodica in collaborazione con Maurizio Di Serio, direttore della Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia. Il prelievo permette di ottenere tessuto tumorale da sottoporre a diagnosi istologica, riduce l’invasività e può abbreviare i tempi per iniziare le cure.

Come funziona il prelievo ecoguidato

La biopsia preleva un campione dalla lesione attraverso la vagina, mentre l’ecografia guida l’ago verso il punto da raggiungere. Il tessuto viene poi esaminato per determinarne le caratteristiche.

La differenza riguarda il percorso diagnostico: quando la sede della lesione e le condizioni cliniche lo consentono, il prelievo può evitare l’accesso alla sala operatoria e il ricovero legati alla laparoscopia esplorativa.

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