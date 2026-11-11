Il Natale a Torino è pieno di libri

TORINO – Neos Edizioni festeggia 70 anni di vita e lo fa con una raccolta di racconti della collana Natale a Torino. E a cosa potrebbe essere dedicata una raccolta di racconti per festeggiare i 70 anni di una casa editrice? Ma naturalmente ai libri!

E così Natale a Torino diventa La città dei libri e le storie che compongono la raccolta ci portano alla scoperta di angoli e personaggi noti e meno noti della capitale sabauda.

25 racconti che spaziano dalle librerie alle biblioteche, dai negozi di libri usati ai personaggi che hanno fatto e continuano a fare la storia del libro a Torino. Storie piccole e grandi che si intrecciano e si sfogliano. Incontriamo Carlo Fruttero nella veste di semplice vicino di casa, ci perdiamo tra le bancarelle di libri usati di via Po (quanta parte hanno nella vita di tutti noi!), parliamo con Marco Addonisio, che ha davvero creato un mondo di libri pronti a vivere nuove avventure.

E ancora facciamo dei viaggi nel futuro, quando leggere sarà vietato, e nel passato, quando libri e cultura si incontrano e si scontrano con politica e lotta armata. C’è persino un Babbo Natale che regala libri in metropolitana. E’ Torino… e di storie legate ai libri ne ha infinite da raccontare.

Una di queste, naturalmente, è legata a Neos e ai suoi 70 anni.

La raccolta è curata da Teodora Trevisan e Loredana Cella e con loro abbiamo fatto due chiacchiere.

L’intervista con Teodora Trevisan e Loredana Cella

Neos compie 70 anni e festeggia con una raccolta di racconti inevitabilmente dedicati al mondo dei libri. Di chi è stata l’idea?

TREVISAN: Ho proposto questo tema all’editrice, Silvia Ramasso, che ha accolto con entusiasmo l’idea. Entrambe abbiamo concordato sul fatto che non ci potesse essere argomento migliore per festeggiare la casa editrice. L’azienda della famiglia Ramasso nasce, settant’anni fa, come tipografia, la Tipolito Subalpina, un luogo dove i libri trovano la loro realizzazione finale, dove l’atmosfera è densa dei rumori delle macchine a stampa e del profumo della carta e dove crescono fisicamente e culturalmente le due figlie del titolare. Sarà Silvia, la maggiore, a trasformare anni dopo la tipografia in casa editrice dando vita alla Neos Edizioni, una sfida che Silvia Ramasso ha affrontato con coraggio e ostinazione fino a portare Neos a una posizione di riconosciuta autorevolezza e rilevanza nell’ampio panorama delle case editrici indipendenti.

Del resto il rapporto tra Torino e libri parte da lontano, dal Salone al Circolo, dai grandi editori alle piccole case editrici che lottano ogni giorno, dalle bancarelle di libri usati alle biblioteche. Come vedi il rapporto Torino-libri?

TREVISAN: Anche in questo caso Torino mantiene la sua anima sabauda e il suo carattere distintivo: la sobrietà. È una città (ma è doveroso estenderne l’influenza a tutto il Piemonte) che annovera nella sua storia il segno lasciato dai più importanti scrittori italiani, da Cesare Pavese a Beppe Fenoglio, da Primo Levi a Umberto Eco, e poi Italo Calvino, Edmondo De Amicis, Vittorio Alfieri, Umberto Eco, Nuto Revelli, Emilio Salgari, Gianni Rodari e molti altri. A Torino sono nate grandi case editrici come ad esempio Einaudi e Utet e a Torino sono stati ideati, realizzati e radicati nel tempo grandi eventi come il Salone del Libro e luoghi iconici come il Circolo dei Lettori. Ma tutto il tessuto culturale piemontese è intriso di realtà piccole o grandi che siano, che mantengono viva l’offerta culturale di questa città con tenacia e con una visione sul futuro. Ne è esempio plastico la nuovissima Biblioteca Civica che verrà a breve inaugurata e che rappresenterà uno straordinario polo di attrazione all’avanguardia sotto il profilo culturale, architettonico, funzionale e organizzativo.

Che racconti troviamo in questa raccolta?

TREVISAN: Nei venticinque racconti dell’antologia troviamo un ampio ventaglio di interpretazioni sul tema dei libri e del Natale.

Alcuni autori hanno reso omaggio a scrittori famosi, altri hanno utilizzato il libro come uno strumento di comunicazione tra i protagonisti delle storie, altri ancora hanno immaginato un futuro dove i libri e la lettura sono proibiti o una storia surreale con un libro che c’è e non c’è o ancora un racconto tinto di giallo. Tra alcune note cupe o malinconiche si alternano invece tocchi di umorismo per un Babbo Natale che si aggira per i vagoni della metropolitana e una garbata ironia nei confronti di un certo mondo letterario. Non mancano racconti sulle biblioteche, anche quelle musicali, e sulle librerie di quartiere, veri e propri baluardi culturali. E ancora qualche autore ha pensato al libro come oggetto per abbellire l’arredo urbano, oppure ai luoghi dove i libri nascono, tipografie, case editrici insieme ai mestieri del libro e agli aspiranti scrittori.

E infine abbiamo modo di leggere come un libro possa essere fonte di ispirazione per scrivere un racconto romantico o come un libro, in molti modi diversi, possa esercitare un suo potere taumaturgico sorprendendo il lettore.

Qual è la tua Torino del libro preferita?

TREVISAN: Mi viene da rispondere: casa mia, un libro da leggere e una tazza di tè in una giornata uggiosa.

Ma al di là di questa immagine privata direi che l’esempio più eclatante è il Salone del Libro. Nonostante il caos, il rumore, la faticosità delle giornate passate lì dentro, il senso di smarrimento per l’enorme offerta libraria e per gli innumerevoli e a volte difficilmente accessibili eventi, non posso fare a meno di amarlo e di sentirmi ogni volta all’interno di un vortice di parole che mi fanno sentire viva.

La raccolta è però comunque una raccolta di Natale. Il libro è sempre il regalo perfetto?

CELLA: Credo proprio di sì. Un libro è un regalo speciale perché porta con sé emozioni, pensieri e la possibilità di vivere nuove esperienze attraverso le parole degli altri.

Natale a Torino – La città dei libri ha poi qualcosa in più: ci accompagna alla scoperta di una Torino fatta di luoghi, atmosfere, ricordi e immaginazione. Regalare un libro significa anche regalare del tempo, quello da dedicare a una storia, lontano dalla frenesia quotidiana.

E poi c’è Neos, che da 70 anni lavora con i libri. Ci raccontate il vostro rapporto con la casa editrice?

TREVISAN: Conosco Neos da vent’anni, da quando pubblicò il primo dei miei cinque romanzi. Nel 2012 Silvia Ramasso mi affidò l’incarico di realizzare un’antologia natalizia che individuasse ogni anno un tema su cui un gruppo di autori immaginassero una storia ambientata a Torino durante le festività natalizie. Da quell’anno, fino a oggi, sono rimasta la curatrice di questa collana, quest’anno affiancata da Loredana Cella che sì è occupata degli aspetti promozionali e di comunicazione e che ringrazio per il suo prezioso lavoro.

Collaboro inoltre da anni con Neos come componente del Comitato editoriale.

CELLA: Il mio rapporto con Neos Edizioni è iniziato nel 2023 con Le torinesi ribelli, pubblicato nel febbraio 2024, il mio esordio con la casa editrice sia come curatrice editoriale sia come autrice, che mi ha regalato grandi soddisfazioni.

Sono seguite Romance – L’amore al tempo zero (febbraio 2025), raccolta di storie d’amore firmate da giovani voci, e Natale a Torino – La città del Fantastico (ottobre 2025), con un mio racconto di fantasia, Il Mercante di Memorie. Ho partecipato anche a Parole d’acqua (febbraio 2026), curato da Franca Rizzi Martini, con un racconto dedicato alla Fontana del Traforo del Frejus.

Oggi sono felice di essere nuovamente coinvolta in Natale a Torino – La città dei libri, (settembre 2026) come curatrice insieme a Teodora Trevisan. Il mio contributo riguarda in particolare la promozione, l’organizzazione degli eventi, le PR e le relazioni esterne.

È una collaborazione che mi ha permesso di crescere e sperimentare ruoli diversi. Sono molto felice di questo percorso e posso anticipare che nel 2027 ci saranno già due nuove collaborazioni con altrettante antologie!

Nella raccolta ci sono anche i vostri racconti. Di cosa parlano?

TREVISAN: Ho voluto dedicare il mio racconto alla libreria Byblos di corso Monte Cucco, perché credo nell’importante ruolo che le librerie di quartiere svolgono come presidio culturale all’interno di uno spazio editoriale sempre più difficile e che si fa via via più ristretto.

Ho inserito nel racconto piccoli aneddoti di cui mi hanno parlato i due titolari i quali, dal loro osservatorio privilegiato, possono riflettere sulle varie tipologie di lettori che frequentano la libreria. All’interno di questa narrazione ho inserito una piccola storia romantica inventata per sottolineare come, a volte, un libro possa essere un catalizzatore di emozioni inaspettate e suggerire svolte di vita.

CELLA: Il mio racconto è un viaggio nella memoria, un ritorno alla mia infanzia e a un Natale che ha lasciato un segno profondo nella mia vita.

Racconto di Carlo Fruttero, il grande scrittore che, insieme a Franco Lucentini, ha firmato opere indimenticabili come La donna della domenica, ma che per me era soprattutto il vicino del piano di sopra. Abitava nel mio palazzo e, quando ci incontravamo sulle scale, si fermava a chiedermi cosa stessi leggendo. Da bambina ho avuto il privilegio di condividere con lui piccoli momenti e conversazioni che porto ancora nel cuore.

C’è anche il ricordo di un Natale particolare, un episodio che racchiude tutta la magia di quegli anni e che preferisco lasciare da scoprire ai lettori.

È un omaggio a Fruttero, ma anche alle mie radici torinesi e a quella passione per i libri che, nel tempo, mi ha accompagnata fino alla scrittura.

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