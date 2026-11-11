Ponte sul Cervo, cede la volta: SP 594 chiusa e 3,7 milioni annunciati

VERCELLI – Una parte della volta in mattoni del ponte sul torrente Cervo, tra Quinto Vercellese e Oldenico, è ceduta ed è finita nel letto del fiume. La SP 594 è chiusa al traffico e la Provincia di Vercelli indica come obiettivo la riapertura entro la fine del 2026. Non è però una data garantita: il progetto strutturale era atteso nei giorni successivi al 10 novembre e, secondo quanto riferito dal presidente provinciale Davide Gilardino, solo dopo la sua consegna sarebbero state individuate le imprese.

In un video pubblicato sui social, proprio Gilardino ha riferito che il cedimento interessa la volta e non le pile, descritte come in buone condizioni. La chiusura totale era stata disposta dalla Provincia il 20 ottobre, fino a cessate esigenze. Non è quindi il crollo parziale, da solo, a determinare quando il ponte potrà riaprire: occorrono il progetto, la scelta dell’intervento e i lavori necessari a ripristinare la struttura in sicurezza.

Per l’intervento sono stati annunciati 3,7 milioni di euro attraverso il Decreto Ponti.

Sulla possibile causa del danno le informazioni restano limitate. L’ipotesi più gettonata e riportata anche da Gilardino è quella di un carico eccezionale che avrebbe lesionato la struttura. Il Comune di Quinto Vercellese, con l’ordinanza del 28 ottobre, aveva già chiesto alla Provincia indagini diagnostiche e verifiche strutturali urgenti dopo aver rilevato anomalie e potenziali rischi per la pubblica incolumità; l’atto comunale non stabilisce la causa del cedimento.

Le deviazioni tra Vercelli e Gattinara

La chiusura interrompe la SP 594 in corrispondenza del ponte e comporta deviazioni per chi viaggia tra Vercelli, la zona di Gattinara e la Valsesia. La Provincia consiglia, per il percorso da Gattinara verso Vercelli, di proseguire sulla SP 594 fino a Ghislarengo, prendere la SP 65 fino alla SP 110 e raggiungere Rovasenda; da lì, la SP 3 porta a Fornace Crocicchio e la SP 230 a Vercelli. Nel senso opposto, il percorso indicato è la SP 230 fino a Fornace Crocicchio, poi la SP 3 verso Rovasenda, la SP 110 e la SP 65 fino alla SP 594. I dettagli sono pubblicati nella pagina provinciale sui percorsi alternativi consigliati.

I prossimi passaggi annunciati sono la consegna del progetto, la scelta delle imprese e l’avvio dei lavori; solo con ulteriori aggiornamenti sarà possibile valutare se l’obiettivo di riaprire entro il 31 dicembre sia raggiungibile.



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