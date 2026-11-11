PROALP pubblica il documentario sul clima e il turismo alpino

TORINO – Il documentario Voci dalla montagna che si trasforma, promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto europeo PROALP, racconta come i cambiamenti climatici incidono sulle professioni e sulle attività in quota.

Il racconto affianca le difficoltà legate a neve, siccità e meteo estremo a una possibile estensione delle stagioni per escursionismo e mountain bike. Non è una valutazione scientifica degli effetti del clima: per descrivere le percezioni degli operatori piemontesi, la Regione ha presentato separatamente un’indagine su 821 professionisti. E le misure di accompagnamento economico annunciate da PROALP per la primavera 2027 sono ancora programmate, non già disponibili.

Neve, siccità e sicurezza in montagna

Tra le criticità raccontate nel documentario figurano l’accorciamento della stagione invernale, la scarsità di neve alle quote più basse, gli eventi meteorologici estremi e le difficoltà di approvvigionamento idrico ed energetico per alcune strutture in quota durante i periodi di siccità. E poi la seria questione dell’instabilità dei versanti rocciosi associata allo scioglimento del permafrost.

Le trasformazioni possono però aprire anche nuove opportunità per le attività estive: secondo la sintesi regionale, le stagioni per escursionismo e mountain bike si allungherebbero di quasi due mesi, con più visitatori in cerca di temperature fresche. Non è una garanzia valida per ogni valle o per ogni anno. La Regione segnala inoltre che l’aumento di frequentatori meno esperti rende importante conoscere le condizioni aggiornate dei percorsi e rivolgersi ai professionisti locali, soprattutto quando il meteo cambia o i sentieri sono esposti.

Che cosa racconta l’indagine sui professionisti piemontesi

La ricerca Professioni di montagna e cambiamenti climatici: percezione, impatti, aspettative, curata da Cosimo Finzi di AstraRicerche, ha coinvolto 821 operatori piemontesi: maestri di sci, guide alpine, accompagnatori di media montagna, guide cicloturistiche e gestori di rifugi. La Regione riferisce che oltre due terzi degli intervistati segnalano condizionamenti diretti sulle attività dovuti al meteo estremo e all’accorciamento della stagione invernale. Lo studio è stato integrato con focus group qualitativi.

Il dato descrive ciò che hanno riferito gli intervistati, non misura da solo l’impatto climatico su tutte le professioni alpine. Un atto regionale di affidamento dell’indagine chiedeva di definire un campione statisticamente rappresentativo e il disegno della ricerca, compresi i pesi per le diverse modalità di intervista. La sintesi pubblica dei risultati, però, non illustra come questi criteri siano stati applicati: non consente quindi di verificare la rappresentatività effettiva del campione.

Gli interventi annunciati da PROALP

Il documentario fa parte di un progetto transfrontaliero che punta ad accompagnare le imprese alpine nell’adattamento e nella diversificazione delle attività. La scheda PROALP del programma Interreg ALCOTRA indica un obiettivo di 205 imprese da sostenere nell’area di cooperazione, attraverso sensibilizzazione, autodiagnosi e accompagnamento economico e formativo. La Regione descrive un progetto attivo da settembre 2025 a settembre 2028.

Per il Piemonte, la Regione annuncia dalla primavera 2027 un simulatore digitale per valutare scenari alle diverse altitudini, moduli formativi e un percorso di tutoraggio individuale curato da Formont per 40 professionisti. Si tratta di strumenti futuri: la loro utilità per le attività turistiche dipenderà dalla concreta attivazione e dall’accesso degli operatori.

Per i visitatori, la questione pratica resta la sicurezza: programmare le uscite tenendo conto delle condizioni aggiornate dei percorsi e chiedere informazioni ai professionisti del posto. Per il progetto, i prossimi passaggi indicati dalla Regione sono l’avvio degli strumenti di formazione e tutoraggio nella primavera 2027 e il proseguimento delle attività fino al settembre 2028.

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