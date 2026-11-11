Ryanair investe 500 milioni su Torino: arrivano 10 nuovi voli e 2 aerei a Caselle

TORINO – Un annuncio importante per l’aeroporto di Torino: Ryanair, prima compagnia aerea in Europa e in Italia, ha annunciato oggi il proprio operativo invernale 2026 da Torino, il più ampio mai realizzato sullo scalo.

E lo fa schierando numeri senza precedenti: 1,8 milioni di posti messi a bando (+25% rispetto all’anno scorso) e un network globale di 40 rotte che vedrà l’ingresso di 10 nuove rotte internazionali.

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Da questo inverno da Torino si volerà verso le nuove mete di:

Bratislava

Budapest

Danzica

Glasgow

Katowice

Malaga

Praga

Tirana

Varsavia

Breslavia.

Un investimento da 500 milioni di dollari sul Piemonte

A sostenere l’estensione del network è il potenziamento operativo della base piemontese. La compagnia irlandese porterà a Torino due ulteriori aeromobili per la stagione fredda, una operazione che comporta un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari.

Con questo add-on la flotta stazionata allo scalo sale a 5 aerei complessivi, traducendosi in un investimento totale pari a 500 milioni di dollari sulla struttura. Nelle stime del vettore guidato da Michael O’Leary, l’espansione dei voli consentirà di sostenere l’indotto del Nord-Ovest garantendo e supportando oltre 2.800 posti di lavoro complessivi sul territorio.

Il nodo sull’addizionale municipale

Il piano di espansione piemontese – che secondo la compagnia si estenderà anche all’estate 2027 con i primi voli annunciati per Atene e Tangeri – diventa però anche la cassa di risonanza per la battaglia fiscale del vettore low-cost.

Ryanair sottolinea come l’intesa con Torino Airport dimostri l’efficacia di costi competitivi a lungo termine, citando l’esempio delle Regioni che hanno eliminato l’addizionale municipale (tra cui Friuli Venezia Giulia, Calabria e Sicilia) per attrarre rotte ed economia turistica. Da qui il rinnovo del pressing sul Governo per la soppressione dell’imposta su tutto il territorio nazionale: un’eventuale abolizione su scala italiana, calcola il vettore, sbloccherebbe investimenti per 4 miliardi di dollari, 40 nuovi aerei e 15.000 posti di lavoro in più sul Paese.

Per festeggiare l’avvio del programma da record su Torino, il vettore ha infine lanciato una promozione con biglietti in offerta da 29,99 euro, prenotabili da oggi sui canali ufficiali della compagnia.

Le dichiarazioni

Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di rafforzare ulteriormente il proprio impegno su Torino attraverso l’introduzione di due nuovi aeromobili basati per la stagione invernale 2026, che rappresentano un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari e portano il valore complessivo degli investimenti effettuati presso Torino Airport a 500 milioni di dollari. Questo investimento sosterrà il più ampio operativo invernale mai realizzato da Ryanair su Torino, con 40 rotte complessive, incluse 10 nuove destinazioni invernali: Bratislava, Budapest, Danzica, Glasgow, Katowice, Malaga, Praga, Tirana, Varsavia e Breslavia.

Insieme alle nuove rotte estive 2027 per Atene e Tangeri, Ryanair continua a offrire livelli senza precedenti di connettività e scelta ai cittadini e ai visitatori di Torino e dell’intera regione Piemonte.

Il successo di Torino dimostra ciò che può essere ottenuto quando gli aeroporti sono in grado di garantire un contesto competitivo e favorevole alla crescita del traffico nel lungo periodo. Nonostante il peso dell’addizionale municipale in Italia, i costi competitivi e la certezza regolatoria offerti da Torino Airport hanno consentito a Ryanair di continuare a investire, generando più traffico, più turismo e più posti di lavoro per il Piemonte.

Mentre Ryanair continua a investire e a crescere a Torino, l’addizionale municipale italiana continua a minare la competitività di molti altri aeroporti italiani. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale a livello nazionale, si aprirebbe una nuova fase di sviluppo per il trasporto aereo italiano, con 40 aeromobili aggiuntivi, 4 miliardi di dollari di investimenti, 20 milioni di passeggeri in più ogni anno, 250 nuove rotte e 15.000 ulteriori posti di lavoro in tutta Italia.”

Andrea Andorno, CEO di Torino Airport, ha commentato:

«L’aggiunta di due nuovi aeromobili basati a Torino rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione con Ryanair, partner fondamentale per la crescita del nostro aeroporto. Con cinque aerei basati e un’offerta invernale mai così ampia, rafforziamo la connettività di Torino e del Piemonte, offrendo a chi vive nel nostro territorio più destinazioni e maggiori possibilità di viaggio a prezzi accessibili.

Il potenziamento del network internazionale amplia al tempo stesso i bacini di riferimento per il turismo incoming, rendendo più raggiungibili la città, le nostre montagne e l’offerta turistica della regione. È questa la doppia valenza del lavoro che portiamo avanti con le compagnie aeree: rispondere alle esigenze di mobilità dei residenti e consolidare il posizionamento di Torino e del Piemonte tra le destinazioni europee. Le nuove rotte per Atene e Tangeri, previste dalla prossima estate, danno ulteriore continuità a questo percorso di sviluppo».

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