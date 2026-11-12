Non solo nuove assunzioni: a Mirafiori ancora cassa integrazione per i lavoratori delle Carrozzerie

TORINO – Mentre il polo delle Meccaniche inserirà nuovi lavoratori interinali, la Carrozzeria dello stabilimento Stellantis di Mirafiori (TO) si ferma ancora. Oggi l’azienda ha infatti comunicato la cassa integrazione ai lavoratori della Carrozzeria, impegnati sulle attività legate al modello Fiat 500, anche per la prossima settimana, dal 16 al 20 novembre. Sarà la quinta settimana consecutiva di cig. Esclusi dalla sospensione gli addetti dei reparti special vehicle, rg premium, di Drosso e Rivalta, oltre ai lavoratori Maserati.

«Un colpo durissimo» tuonano in una nota il segretario generale della Fiom Torino Torino Edi Lazzi e il responsabile della Fiom di Mirafiori Gianni Mannori, che sottolineano anche il mancato accordo tra Stellantis e le organizzazioni sindacali. L’azienda non ha infatti accettato le proposte per la maturazione del rateo di ferie e permessi, che mitigherebbe gli effetti di perdita salariale.

Per i sindacati ora sono a rischio sia «l’intero tessuto industriale che, partendo da Mirafiori ed estendendosi a tutto il suo indotto, continua ad indebolirsi aumentando il ricorso agli ammortizzatori sociali con il rischio prossimo di chiusure e licenziamenti», sia «i 400 ragazzi interinali della Carrozzeria a cui scade il contratto a dicembre che, se non verranno confermati, daranno il segnale definitivo di dismissione di questo stabilimento produttivo».

Lazzi e Mannori si dicono anche insoddisfatti delle rassicurazioni dei vertici dell’azienda e delle istituzioni, ritenute «colpevolmente assenti e disinteressate nel momento più drammatico a livello industriale per il nostro territorio».

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