Ivrea, entra in casa dell’ex compagna, la minaccia e distrugge tutto: arrestato

IVREA – Un uomo si è introdotto con la forza nell’abitazione dell’ex compagna, ha distrutto mobili e suppellettili e l’ha minacciata ripetutamente, arrivando anche a impossessarsi delle chiavi di casa e del telefono cellulare della donna. È stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per violazione di domicilio e furto in abitazione aggravati. Per lui è scattata anche una denuncia a piede libero per violenza privata e atti persecutori.

L’episodio è avvenuto nel Basso Canavese, dove i carabinieri della compagnia di Ivrea sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto arrivata al numero di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in stato di ebbrezza, si era introdotto nell’appartamento dell’ex compagna dopo aver forzato la porta d’ingresso. Una volta all’interno aveva iniziato a danneggiare suppellettili ed elementi d’arredo, accompagnando le proprie azioni con insulti e minacce rivolti alla donna.

I militari, arrivati sul posto, sono riusciti a bloccarlo. Nel frattempo l’uomo si era impossessato delle chiavi dell’abitazione e del telefono cellulare dell’ex compagna, portandoli via dalla casa. Le minacce e gli improperi sarebbero proseguiti anche in presenza dei carabinieri.

Le minacce di morte e l’auto finita contro il guard-rail

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire anche altri episodi di comportamenti vessatori e minacciosi che sarebbero stati messi in atto dall’uomo nei confronti dell’ex compagna.

Tra questi, anche un episodio avvenuto poche ore prima dell’intervento dei carabinieri. Durante una lite mentre si trovavano in automobile, l’uomo avrebbe azionato il freno a mano mentre il veicolo era ancora in movimento, provocando l’uscita di strada e l’impatto contro il guard-rail. In quella circostanza avrebbe inoltre minacciato ripetutamente di morte la donna.

Alla luce degli elementi raccolti, per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per violazione di domicilio e furto in abitazione aggravati, mentre è stato denunciato anche per violenza privata e atti persecutori.

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