Il progetto per la nuova Piscina Sempione è pronto: lavori entro la prossima estate

TORINO – Il progetto per la nuova Piscina Sempione è ormai pronto e l’obiettivo è quello di avviare i lavori entro la prossima estate.

La società Supera, del gruppo spagnolo Sidecu, ha presentato ieri alla Città il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e la necessaria documentazione propedeutici al progetto definitivo e alla gara per avviare i lavori.

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Dopo la prima proposta da parte della società Supera presentata a settembre dello scorso anno, la Città aveva aperto a novembre un avviso pubblico cui alla chiusura, nel mese di gennaio di quest’anno, risultava pervenuta la sola offerta della società interessata con una proposta di project financing per la progettazione, realizzazione e gestione di un nuovo complesso natatorio e sportivo nell’area della Piscina Sempione, in via Gottardo.

Il progetto

Il progetto di partenariato pubblico-privato è finalizzato, dicono dal Comune, alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente che comprende spazi dedicati al fitness e al wellness, piscine coperte e scoperte, campi polivalenti e un parcheggio interrato, all’interno di un’area di proprietà comunale di circa 23mila metri quadrati, con un investimento di oltre 20milioni di euro.

La proposta progettuale contempla inoltre la stipula di una convenzione con la Città di Torino per garantire condizioni agevolate di accesso alle attività sportive e la promozione di corsi e iniziative rivolti in particolare alle famiglie e alle persone anziane. L’obiettivo è favorire una più ampia partecipazione alla pratica sportiva alla cittadinanza e, allo stesso tempo, arricchire la rete di impianti sportivi della città, contribuendo alla riqualificazione di un’area che attualmente versa in condizioni di forte degrado.

La procedura ora prevede l’analisi degli elaborati pervenuti sotto il profilo tecnico e amministrativo e, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 38/2021, la successiva convocazione di una conferenza di servizi decisoria per l’approvazione definitiva del progetto. A quel punto potrà essere avviata la gara per l’assegnazione e i relativi lavori.

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