A Torino c’è il treno di cioccolato più lungo del mondo: locomotiva e vagone entrano al Museo del Cioccolato

TORINO – Dopo aver conquistato il Guinness World Records, il Winter Games Express trova casa a Torino. La locomotiva e una delle carrozze del treno di cioccolato più lungo del mondo sono entrate nelle collezioni permanenti del Museo del Cioccolato e del Gianduja – Choco-Story Torino. La consegna è avvenuta sabato 7 novembre e permetterà al pubblico di ammirare da vicino due elementi di un’opera da record realizzata in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La locomotiva, realizzata con 170 chili di cioccolato, e una carrozza da 125 chili saranno esposte nelle vetrine del nuovo spazio museale sotto i portici di via Sacchi. Una collocazione particolare, perché i due elementi potranno essere ammirati gratuitamente anche dai passanti, senza necessariamente entrare nel museo.

Il treno di cioccolato da record: 55 metri e oltre 23 quintali di cioccolato

Il Winter Games Express ha conquistato il Guinness World Records il 26 gennaio 2026 a Milano, raggiungendo la lunghezza complessiva di 55,27 metri. Il treno era composto da una locomotiva e 22 carrozze, realizzate utilizzando complessivamente una grande quantità di cioccolato e con un impegno di circa 1.250 ore di lavoro.

Alla realizzazione hanno partecipato il maestro cioccolatiere maltese Andrew Farrugia, che ha guidato il progetto, i professionisti del Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi, con il presidente Andrea Bonati, e gli studenti di CAST – Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità.

Un’impresa collettiva alla quale Puratos ha contribuito donando 23 quintali di cioccolato Belcolade, il marchio del gruppo specializzato nella produzione di cioccolato professionale.

Un progetto nato per le Olimpiadi, con una finalità solidale

Il Winter Games Express non è stato soltanto una sfida per conquistare un primato mondiale. Il progetto, nato in vista di Milano Cortina 2026, ha avuto anche una finalità solidale.

La vendita di speciali tavolette di cioccolato dedicate al treno è stata infatti pensata per destinare parte del ricavato a due realtà impegnate nelle cure palliative: l’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e il St. Michael Hospice di Santa Venera, a Malta.

Per realizzare il treno è stato utilizzato cioccolato Belcolade Cacao-Trace, prodotto attraverso il programma di Puratos che punta a migliorare la qualità della materia prima e le condizioni delle comunità di coltivatori di cacao, attraverso formazione, assistenza agronomica e attenzione alle fasi di fermentazione ed essiccazione.

La nuova casa al Museo del Cioccolato di Torino

Con il trasferimento a Torino, due dei componenti più rappresentativi del Winter Games Express potranno continuare a raccontare la storia di un progetto che ha unito artigianato, formazione e solidarietà.

Il Museo del Cioccolato e del Gianduja – Choco-Story Torino offre ai visitatori un percorso dedicato alla storia e alla lavorazione del cioccolato, dalla fava di cacao fino alla tavoletta, con la possibilità di partecipare anche a laboratori.

Tra i pezzi custoditi nelle sue collezioni ci sono inoltre gli antichi macchinari installati nel 1921 da Gustavo Pfatisch, figura storica della tradizione cioccolatiera torinese.

L’arrivo della locomotiva e della carrozza del treno dei record aggiunge così un nuovo capitolo alla storia del cioccolato in città, portando sotto i portici di via Sacchi un’opera che ha già fatto il giro del mondo per le sue dimensioni.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese