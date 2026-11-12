Sciopero del 20 novembre, bus Cavourese e SUN: le fasce garantite nel Torinese e nel Novarese

TORINO – Venerdì 20 novembre 2026 lo sciopero generale di 24 ore potrà provocare disservizi sui bus Cavourese nel Torinese e SUN nel Novarese. Gli avvisi indicano fasce di garanzia diverse: per Cavourese sono assicurate le corse in partenza dai capolinea dalle 5 alle 8 e dalle 12 alle 15; per SUN il Comune di Cameri indica le finestre dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.

Fuori da questi orari il servizio potrebbe non essere regolare. Per organizzare il viaggio occorre controllare quale azienda gestisce la linea e verificare gli avvisi aggiornati.

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Le fasce garantite per Cavourese e SUN

Operatore Prima fascia Seconda fascia Indicazione dell’avviso Cavourese 5:00–8:00 12:00–15:00 Corse in partenza dai capolinea indicate negli orari pubblicati SUN 5:30–8:30 12:30–15:30 Fasce di garanzia del servizio comunicate dal Comune di Cameri

Cavourese: conta la partenza dal capolinea

Il comunicato Cavourese pubblicato da Extra.To riguarda tutte le linee e i servizi della società. La garanzia è riferita alle corse previste negli orari pubblicati e in partenza dai capolinea nelle due finestre: per valutare una corsa non basta quindi guardare soltanto l’orario di passaggio alla propria fermata.

Secondo l’avviso, potrebbero non essere garantite tutte le partenze dall’inizio del servizio alle 4:59, dalle 8:01 alle 11:59 e dalle 15:01 fino alla fine del servizio. La segreteria regionale piemontese della FILT CGIL ha aderito allo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL.

Cavourese riferisce che all’ultimo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla stessa organizzazione, il 12 dicembre 2025, l’adesione registrata in azienda fu del 25,7%.

SUN: garanzie spostate di mezz’ora

Per SUN, che gestisce il trasporto urbano di Novara e della conurbazione, l’avviso pubblicato dal Comune di Cameri indica due fasce entrambe spostate di mezz’ora rispetto a Cavourese. Fuori dalle finestre 5:30–8:30 e 12:30–15:30 non è garantito il regolare svolgimento del servizio.

Per organizzare andata e ritorno occorre considerare entrambi gli orari: una corsa prevista nella fascia protetta del mattino non rende automaticamente regolare anche quella del pomeriggio. Le indicazioni riportate riguardano Cavourese e SUN e non valgono automaticamente per gli altri gestori.

Le ragioni della protesta e i prossimi aggiornamenti

L’avviso Cavourese riporta tra le motivazioni della CGIL richieste di salari più alti e rinnovi contrattuali, pensioni rivalutate, un fisco più progressivo e maggiori risorse per sanità, scuola e servizi sociali.

In vista del 20 novembre è opportuno consultare gli avvisi aggiornati della propria azienda e gli orari della linea utilizzata, sia per l’andata sia per il ritorno. Il Comune di Cameri rinvia al sito SUN per ulteriori informazioni sul servizio novarese.

Foto di repertorio

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