Scuola in Piemonte, otto sedi chiuse in dieci anni: oltre il 40% dei ragazzi vive in Comuni senza superiori

TORINO – Il Piemonte è la regione italiana con il maggior numero di pluriclassi nella scuola primaria: sono 468, con un aumento di 111 rispetto al 2018-2019. E mentre il calo demografico riduce progressivamente il numero degli alunni, in molte aree del territorio regionale l’accesso all’istruzione resta una questione aperta. In diverse province, infatti, oltre la metà dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni vive in un Comune privo di una scuola superiore.

È la fotografia che emerge dalla XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children, intitolato Scuola liberatutti, pubblicato in vista della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre. Il rapporto mette in evidenza le difficoltà del sistema scolastico italiano, tra denatalità, chiusura delle sedi, disuguaglianze territoriali e precarietà degli insegnanti.

In Piemonte oltre la metà dei ragazzi vive senza una scuola superiore nel proprio Comune

Uno dei dati più significativi riguarda la distribuzione delle scuole secondarie di secondo grado. A livello nazionale, un milione e 173 mila ragazzi tra i 14 e i 19 anni, circa uno su tre, vive in un Comune senza una scuola superiore.

In Piemonte la situazione è particolarmente critica nelle province fuori dall’area torinese. La percentuale di giovani che abitano in Comuni senza istituti superiori supera infatti il 40% in tutte le province, con punte vicine al 60%.

Nel dettaglio, le percentuali più elevate si registrano a Biella (58,1%), Cuneo (57,9%) e Verbano-Cusio-Ossola (55,3%). Seguono Novara (54,5%), Asti (49,2%), Alessandria (43%) e Vercelli (42,6%). La provincia di Torino presenta il dato più basso, con il 34,3%.

Anche per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado emergono difficoltà: in tutte le province piemontesi la quota di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni che vive in Comuni senza una scuola media supera la media nazionale. I valori più alti sono quelli di Asti (24,9%) e Verbano-Cusio-Ossola (24,4%).

Il Piemonte è la regione con più pluriclassi

La diminuzione degli alunni, legata soprattutto al calo delle nascite, sta modificando profondamente la geografia della scuola. Negli ultimi dieci anni in Italia sono stati persi oltre 800 mila studenti e sono state chiuse 1.571 sedi scolastiche. Otto di queste si trovavano in Piemonte.

La regione registra però un dato significativo: è quella con il maggior numero di pluriclassi nella scuola primaria, ovvero classi nelle quali convivono bambini di età e anni scolastici differenti. Sono 468, con un incremento di 111 rispetto al 2018-2019.

A livello nazionale le pluriclassi sono passate da 2.002 a 2.197 nello stesso periodo, distribuite in 1.453 Comuni.

Un altro indicatore riguarda le scuole dell’infanzia con sezioni che hanno pochi bambini e che, di conseguenza, rischiano la chiusura. In Piemonte la situazione più delicata si registra nel Verbano-Cusio-Ossola, dove la percentuale raggiunge il 55,8%. Seguono Biella (44,6%), Vercelli (40,5%), Alessandria (35,8%), Novara (34,6%), Torino (28%), Asti (25,3%) e Cuneo (24,1%).

Tempo pieno e mense, il Piemonte sopra la media nazionale

Non tutti gli indicatori restituiscono però un quadro negativo. Sul fronte del tempo pieno, il Piemonte si colloca al sesto posto tra le regioni italiane: il 49,8% delle classi della scuola primaria offre un orario di 40 ore settimanali.

Le differenze tra le province sono comunque marcate. Torino è nettamente in testa con il 71,7%, seguita da Vercelli (45,6%), Biella (44,3%), Verbano-Cusio-Ossola (43,3%) e Novara (41,6%). Più indietro Alessandria (24,2%), Asti (17,1%) e Cuneo (16,7%).

Anche per quanto riguarda il servizio mensa il Piemonte presenta numeri superiori alla media italiana. Il 83,8% degli alunni della primaria può usufruire della mensa scolastica, contro una media nazionale del 61,6%.

La percentuale varia però sensibilmente da una provincia all’altra: si passa dal 90,5% di Biella al 69,2% di Cuneo.

Insegnanti precari e scuole ancora senza certificato di agibilità

Tra le criticità evidenziate da Save the Children c’è anche la precarietà del personale scolastico. Nell’anno scolastico 2024-2025 in Italia si contavano 235.646 supplenti, quasi un quarto degli insegnanti.

Il Piemonte è tra le regioni con le percentuali più elevate: nella scuola secondaria di primo grado i docenti supplenti rappresentano il 35,7% del totale.

Preoccupano anche le condizioni degli edifici. In Italia quasi due scuole su tre (62,8%) risultano prive del certificato di agibilità. In Piemonte la percentuale è più contenuta, ma riguarda comunque il 46,6% degli edifici scolastici. Il 20,2% non dispone inoltre dei tre certificati essenziali per la sicurezza: agibilità, prevenzione incendi e omologazione della centrale termica.

Un altro problema riguarda le strutture sportive: il 58,6% delle scuole piemontesi è privo di palestra.

Disabilità e inclusione, le difficoltà del sistema scolastico

L’Atlante affronta anche il tema dell’accessibilità. In Piemonte le scuole accessibili e prive di barriere architettoniche sono il 44,1%, una percentuale superiore alla media nazionale del 40%.

Restano tuttavia differenze importanti tra le province: Asti si ferma al 31,3%, il Verbano-Cusio-Ossola al 33,5%, Vercelli al 38,9% e Cuneo al 42,4%. I valori migliori si registrano ad Alessandria (49,1%) e Biella (47,2%).

Sul fronte del sostegno, in Piemonte il 38% degli insegnanti dedicati agli alunni con disabilità non è specializzato. La percentuale sale al 48,6% nella provincia di Asti e al 48,1% in quella di Alessandria.

L’intelligenza artificiale entra nelle classi: nove studenti su dieci la utilizzano

Tra i temi affrontati dal rapporto c’è anche l’intelligenza artificiale, che sta cambiando le abitudini di studio delle nuove generazioni.

Secondo il sondaggio realizzato da Save the Children e Ipsos, il 24% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni utilizza l’intelligenza artificiale ogni giorno, mentre il 42% la usa più volte alla settimana. Soltanto il 4% dichiara di non utilizzarla mai.

Quasi sette studenti su dieci sono favorevoli all’introduzione dell’IA nella didattica, mentre tra gli insegnanti la percentuale scende al 45%.

I docenti esprimono soprattutto preoccupazione per il rischio di una perdita delle capacità di scrittura e ragionamento autonomo (63%), per il mancato apprendimento (57%) e per la riduzione delle capacità critiche (55%). Gli studenti temono invece soprattutto la disinformazione (54%) e il rischio di dipendenza (49%).

Il rapporto evidenzia anche un problema di solitudine nello studio: nove studenti su dieci dichiarano di studiare più spesso da soli che insieme ai compagni. Tra quelli che utilizzano l’intelligenza artificiale per i compiti, il 45% afferma di studiare da solo più frequentemente da quando ha iniziato a utilizzarla.

Save the Children: il calo degli studenti non deve diventare un disinvestimento

La fotografia restituita dall’Atlante evidenzia la necessità di ripensare il ruolo della scuola, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree interne e montane, dove la chiusura di un istituto può contribuire ad accelerare lo spopolamento e l’isolamento delle comunità.

Per Save the Children la diminuzione della popolazione scolastica dovrebbe diventare un’opportunità per migliorare l’offerta educativa, attraverso classi meno numerose, più tempo scuola, laboratori, biblioteche e spazi dedicati alle attività extrascolastiche.

«Il calo della popolazione scolastica non può tradursi in un disinvestimento sulla scuola, ma deve essere l’occasione per migliorare la qualità dell’offerta educativa per tutti gli studenti e le studentesse», ha dichiarato Raffaela Milano, direttrice Ricerca di Save the Children.

L’organizzazione chiede quindi investimenti strutturali e una programmazione di lungo periodo, per garantire continuità agli interventi avviati con il PNRR e rafforzare servizi fondamentali come mense, palestre, biblioteche e strutture per la prima infanzia.

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