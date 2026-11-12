Si rompe un tubo della rete idrica e il centro di Chivasso si allaga: interventi in corso

CHIVASSO – Disagi per i cittadini di Chivasso: rubinetti a secco a causa della rottura della tubazione della rete idrica.

Cosa è successo

In questo momento i tecnici di SMAT sono al lavoro per effettuare l’intervento di riparazione urgente alla rete idrica di viale Vittorio Veneto, in centro a Chivasso. Rottura che ha allagato l’intera strada.

Per consentire il ripristino del servizio e l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è stato necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile in parte della città. I disagi potrebbero interessare numerose utenze fino al completamento delle operazioni.

Dal Comune, inoltre, fanno sapere che l’intervento sta comportando inoltre modifiche alla circolazione veicolare con variazioni della viabilità. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e di programmare, ove possibile, percorsi alternativi.

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