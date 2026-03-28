Allagate per un tubo rotto due sale visita del pronto soccorso delle Molinette di Torino

TORINO – Inagibili dalle 23 di ieri, 27 marzo, due delle sette sale visita del pronto soccorso delle Molinette di Torino. Gli spazi risultano allagati per via della rottura di un tubo dell’acqua, al piano superiore. Sono in corso i lavori per rimediare alla perdita, che è stata individuata. L’attività del pronto soccorso non ha subito rallentamenti ed è proseguita regolarmente. I sanitari, infatti, hanno potuto continuare ad assistere i pazienti nelle altre sale visita e nel resto degli spazi della struttura. Se non ci saranno imprevisti, le sale oggi allagate torneranno agibili tra la giornata di oggi e quella di domani.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese