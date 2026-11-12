Tortona, la Comunità Energetica del PST punta a estendersi a 18 Comuni

TORTONA – PST Green Community, la comunità energetica rinnovabile costituita a Rivalta Scrivia nel 2025 da nove imprese del Parco Scientifico e Tecnologico, punta ora ad allargare la partecipazione alle aziende e alle altre realtà del Tortonese. Il progetto prevede un primo impianto da circa 200 kW, con una possibile crescita fino a 750 kW, e indica come bacino potenziale 18 Comuni. L’estensione e i numeri sono stati presentati l’11 novembre 2026; l’entrata nella fase operativa è attesa entro la fine dell’anno, ma i lavori non risultano ancora avviati nelle fonti consultate.

Il risparmio in bolletta è previsto secondo il promotore tra il 25% e il 40%.

Una comunità già costituita, ora rivolta al territorio

La Fondazione di partecipazione PST Green Community era stata costituita il 15 marzo 2025, con nove PMI del Parco tra i soci fondatori. Allora il passaggio successivo indicato era ottenere il riconoscimento del GSE e realizzare e mettere in funzione l’impianto. L’annuncio più recente descrive quindi un progetto già avviato sul piano organizzativo, che intende ampliare la propria platea e passare alla realizzazione degli impianti. Il comunicato indica la Fondazione come soggetto di governo e A Energy come referente per la gestione della comunità e dei flussi energetici.

Come si condivide l’energia in una CER

La condivisione non significa che l’elettricità prodotta dall’impianto venga instradata fisicamente verso una specifica casa o azienda. La rete continua a trasportare l’energia e il meccanismo della comunità valorizza quella immessa e quella consumata dai membri quando produzione e prelievi coincidono. Il GSE calcola l’energia condivisa su base oraria; per partecipare alla stessa configurazione, impianti e utenze devono rispettare i requisiti territoriali previsti, tra cui l’appartenenza all’area della stessa cabina primaria. Il testo integrato del GSE sull’autoconsumo diffuso definisce i criteri per individuare tali aree.

Questo meccanismo spiega perché la potenza dell’impianto, da sola, non determina il risparmio di ogni socio: contano anche il profilo orario dei consumi, l’energia effettivamente condivisa e le regole con cui la comunità distribuisce i benefici economici. Il GSE precisa che la ripartizione dei contributi tra i membri è definita dalla stessa configurazione, non fissata automaticamente in modo uguale per tutti.

Impianto, adesioni e ricadute sociali: cosa resta da verificare

Il piano prevede di partire da circa 200 kW e di aumentare progressivamente la capacità fino a 750 kW, calibrandola sulla domanda dei partecipanti. Il bacino dei 18 Comuni è descritto come potenziale e collegato alla cabina primaria dell’area tortonese; non è stato diffuso un elenco delle località né un dettaglio sulle procedure per aderire. La presentazione riferisce inoltre manifestazioni di interesse raccolte nella fase preparatoria, senza quantificarle: non equivalgono quindi a un numero verificabile di soci effettivi.

Tra gli obiettivi dichiarati c’è anche il possibile coinvolgimento di strutture comunali e realtà della Diocesi, per estendere eventuali benefici a famiglie in condizioni di fragilità. Si tratta di una prospettiva, non di un sostegno già attivato. Per valutarne la portata serviranno indicazioni sulle adesioni, sulle modalità di ripartizione dei contributi e sulle iniziative sociali effettivamente avviate.

I prossimi riscontri concreti saranno la scelta dell’impresa, l’avvio dei lavori e la messa in esercizio del primo impianto. Solo dopo questi passaggi si potrà misurare quanta energia viene condivisa e confrontare i benefici reali con le stime annunciate.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese