Cabina dell’alta tensione trasformata in stazione di ricarica abusiva: caccia ai ladri di energia a Torino

TORINO – Una pericolosa stazione di rifornimento “fai-da-te” allacciata clandestinamente alla rete elettrica cittadina. È quanto hanno scoperto a Torino gli agenti della Polizia Locale nei pressi dell’ingresso del parco della Colletta, individuando un caveau dell’alta tensione forzato e adibito a punto di ricarica abusivo per veicoli elettrici.

I dettagli

Durante un pattugliamento ordinario è stata notata la porta della cabina socchiusa con evidenti segni di scasso e un lucchetto posticcio installato per occultare l’intrusione. Una volta allertati i tecnici dell’ente gestore per accedere in sicurezza tra i cavi in tensione, all’interno sono stati trovati due monopattini di grossa cilindrata collegati abusivamente all’impianto con una ciabatta elettrica volante e un trasformatore per rubare corrente alla collettività.

I mezzi sono stati sequestrati e per gli autori dell’allaccio è scattata una denuncia a carico di ignoti per furto aggravato di energia elettrica su beni di pubblica utilità. Nelle ore successive le indagini è stato altresì scoperto che uno dei due monopattini risultava rubato ed era dotato di localizzatore Gps. Il legittimo proprietario, seguendo il segnale satellitare fino al comando dei vigili, ha potuto riconoscere il proprio mezzo e rientrarne in possesso.

Proseguono gli accertamenti per risalire all’identità di chi ha forzato la cabina.

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