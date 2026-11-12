Volpiano, auto fuori strada sulla A5: due feriti portati a Chivasso

CHIVASSO – Una automobile è uscita di strada sulla A5 Torino-Aosta, nel territorio di Volpiano, e i due occupanti sono rimasti feriti. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 12 novembre 2026, mentre il conducente della vettura procedeva in direzione Torino.

Secondo quanto apprendiamo, il mezzo è finito nel fossato a lato della carreggiata. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Chivasso per accertamenti; le loro condizioni non risultano gravi.

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I soccorsi e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Torino Stura e Volpiano, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari per la viabilità.

La dinamica e le cause dell’uscita di strada sono al vaglio della polstrada.

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