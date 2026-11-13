Da Asti a Nairobi, don Paolo Lungo in missione a Tassia: l’ingresso in parrocchia previsto il 15 novembre

ASTI – Don Paolo Lungo inizierà il suo servizio missionario nella parrocchia dei Santi Innocenti a Tassia, alla periferia di Nairobi. Il sacerdote della diocesi di Asti è accompagnato in Kenya dal vescovo Marco Prastaro: la diocesi ha annunciato il viaggio il 12 novembre 2026 e indicato i primi appuntamenti della collaborazione con l’arcidiocesi di Nairobi.

Sabato 14 novembre è previsto l’incontro di don Lungo con l’arcivescovo Philip Arnold Subira Anyolo, per sancire ufficialmente il rapporto tra le due diocesi. L’ingresso del sacerdote nella comunità parrocchiale è in programma domenica 15 novembre.

La comunità di Tassia e il mandato missionario

A Tassia don Lungo raggiungerà una comunità nella quale operano già don Paolo Burdino, sacerdote torinese, e padre Michael Wamunyu Ndirangu, dei Missionari della Consolata. La diocesi astigiana ha descritto questa presenza nel resoconto della veglia in cui è stato affidato il mandato missionario a don Lungo.

Il suo invio è stato disposto come Fidei Donum, una forma di cooperazione nella quale un sacerdote diocesano presta servizio in un’altra Chiesa. Le convenzioni della Conferenza episcopale italiana distinguono questo servizio da altre forme di collaborazione tra diocesi. Per l’incarico di don Lungo non sono state precisate la durata e le mansioni specifiche.

Il percorso dalle parrocchie astigiane al Kenya

Per anni don Lungo è stato parroco di Nostra Signora di Lourdes e delle comunità di Casabianca e Montegrosso Cinaglio. Le nomine comunicate a giugno prevedevano il suo invio a Nairobi dopo un periodo di preparazione e il trasferimento di don Luca Solaro alle tre parrocchie, con inizio del ministero fissato al 20 settembre 2026.

Tassia non è un luogo sconosciuto al sacerdote. In un’intervista alla Gazzetta d’Asti, Lungo ha raccontato di aver partecipato nel luglio 2024 a un viaggio in Kenya guidato dal vescovo: il gruppo trascorse una settimana nella parrocchia alla periferia di Nairobi e una nel nord del Paese. Il sacerdote ha indicato quell’esperienza tra le ragioni che hanno fatto maturare la sua scelta.

Nella stessa intervista Lungo spiegava che la preparazione avrebbe compreso un corso del Centro Unitario Missionario a Verona. La veglia missionaria diocesana è stata poi segnata dal conferimento del mandato, come riferisce il successivo resoconto della diocesi.

La scelta missionaria e il bisogno di sacerdoti ad Asti

Nelle indicazioni pastorali per il 2026-2027, Prastaro ha riconosciuto la possibile preoccupazione che l’invio sia visto come la perdita di un sacerdote in una fase di bisogno per la Chiesa locale. Il vescovo presenta invece la scelta come un modo per non chiudere la diocesi in sé stessa e mantenere vivo il suo impegno missionario.

Anche don Lungo, nell’intervista, riconosceva la scarsità di clero nell’Astigiano e descriveva la missione come un’occasione di scambio tra le comunità, non soltanto di aiuto in una direzione.

Il prossimo passaggio annunciato è l’incontro del 14 novembre con l’arcivescovo di Nairobi; il giorno successivo è prevista l’accoglienza del sacerdote nella parrocchia di Tassia.

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