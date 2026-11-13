E’ crollato il ponte sul Cervo a Quinto Vercellese

QUINTO VERCELLESE – Il ponte sul torrente Cervo a Quinto Vercellese è crollato. L’arcata che si era lesionata nei giorni scorsi ha definitivamente ceduto con le piogge delle ultime ore e l’antica struttra è collassata.

Non ci sono stati feriti perchè le amministrazioni erano intervenute preventivamente bloccando l’accesso alla struttura da tempo.

A dare notizia del crollo è stao il presidente della provincia Davide Gilardino, che ha detto: “Come previsto, a seguito dei dati rilevati di continuo dai sensori posizionati nell’arco del ponte, l’arcata lesionata si è staccata.

Si precisa che quanto successo non influisce sui lavori intrapresi.

I nostri tecnici monitorano la situazione e domani si procederà alla rimozione dei detriti dall’alveo”.

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