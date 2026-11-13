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CronacaTorino

Incidente sul lavoro a Rubiana, 65enne cade da una scala: è in codice rosso

L’uomo stava eseguendo alcuni lavori edili in borgata Ratta a Rubiana
Chiara Scerba

Pubblicato

29 secondi fa

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RUBIANA – Si tratta di un grave infortunio sul lavoro, quello avvenuto nella mattinata di oggi a Rubiana, in Val Susa. Un uomo di 65 anni è rimasto ferito gravemente in seguito a una rovinosa caduta da una scala mentre stava eseguendo alcuni lavori edili in borgata Ratta.

L’impatto al suolo è stato così violento da provocare all’operaio un grave trauma cranico. L’équipe sanitaria ha prestato le prime cure salvavita sul posto, stabilizzando le condizioni del ferito prima del trasferimento d’urgenza in codice rosso al CTO di Torino.

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