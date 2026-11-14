EXPOSED rinnova il suo appuntamento fotografico: un 2027 di grandi mostre e 80 anni di Magnum Photos

TORINO – Dopo il grande successo della terza edizione, si preannuncia già trionfante il quarto capitolo che si svolgerà dal 15 aprile al 6 giugno 2027 nel il capoluogo piemontese. EXPOSED Torino Photo Festival è stato presentato quest’oggi in anteprima all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi nel quadro di Paris Photo 2026.

Sotto la direzione artistica di Walter Guadagnini e curato da CAMERA Torino, il festival avrà come tema portante «La bella e la bestia», un affascinante viaggio visivo ed esistenziale ispirato all’omonima fiaba e al capolavoro cinematografico di Jean Cocteau del 1946.

Un’indagine profonda sul rapporto tra armonia e inquietudine, tra tradizione e le sfide tecnologiche della contemporaneità, inclusi gli interrogativi legati all’ormai immancabile tema dell’intelligenza artificiale.

I grandi appuntamenti e le mostre imperdibili

Il festival trasformerà la città in una grande galleria a cielo aperto lungo il Miglio della Fotografia, coinvolgendo una ventina di spazi espositivi indoor e outdoor. Tra gli eventi di punta dell’edizione 2027 spiccano:

La mostra tematica centrale (“La bella e la bestia”): un dialogo trans-storico tra fotografie dell’Ottocento, opere d’arte contemporanea, immagini scientifiche e scatti dal set di Cocteau.

I 80 anni di Magnum Photos: una grande esposizione celebrativa in collaborazione con la celebre agenzia internazionale, che ripercorrerà quasi un secolo di storia attraverso lo sguardo dei suoi maestri.

L’antologica di Paolo Roversi: ospitata da CAMERA Torino e curata dal Palais Galliera di Parigi, celebrerà uno dei più grandi maestri della fotografia di moda mondiale e pioniere della Polaroid.

L’omaggio a Giuseppe Pino: in coproduzione con il Torino Jazz Festival, una galleria di ritratti dedicata ai giganti della musica del Novecento (da Miles Davis a Dizzy Gillespie).

Paolo Mussat Sartor al Museo Accorsi – Ometto: un viaggio nell’arte contemporanea attraverso l’obiettivo del celebre fotografo torinese.

Non mancheranno residenze artistiche d’eccellenza, come il Garesio Wine Prize che porterà in mostra il lavoro inedito di Daniel Chatard, accanto a un fitto calendario di incontri, presentazioni editoriali e dibattiti aperti al pubblico. Un appuntamento imperdibile che unisce la grande tradizione sabauda alla spinta innovativa della cultura visiva contemporanea.

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