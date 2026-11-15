Al “Re Baldovino” di Bruxelles la Nazionale di calcio ha commemorato le vittime dell’heysel

TORINO – A 40 anni dalla tragedia dell’Heysel, alla vigilia della sfida di Nations League, Belgio e Italia si sono unite nel ricordo delle 39 vittime di quel fatidico 29 maggio 1985.

Ieri sera una delegazione della FIGC guidata dal commissario straordinario Giovanni Malagò ha deposto una corona di fiori e osservato un minuto di silenzio sotto la lapide posta in ricordo delle vittime allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, che ospiterà questa sera Belgio-Italia.

La delegazione azzurra era composta, oltre a Malagò, dal direttore tecnico della Federcalcio e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, dal ct Roberto Mancini e dal difensore Giorgio Scalvini

Ha partecipato alla commemorazione anche la Federazione belga, con la presidente Pascale Van Damme e il CEO Vincent Mannaert, che hanno a loro volta deposto un mazzo di fiori.

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