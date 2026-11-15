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Cup Piemonte, prenotazioni online sospese per mezz’ora domenica sera

Per lavori di manutenzione sul portale
Marco Lovisolo

Pubblicato

46 secondi fa

il

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PIEMONTE Nuova manutenzione del sistema di prenotazione delle prestazioni mediche in Piemonte. Oggi, domenica 15 novembre, dalle ore 22 è programmata un’attività di manutenzione del sistema Cup. I disagi dureranno per massimo mezz’ora, durane la quale non saranno disponibili i servizi online del Portale e dell’App Cup Piemonte.

Lo rende noto Azienda Zero.

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