PiemonteSalute
Cup Piemonte, prenotazioni online sospese per mezz’ora domenica sera
Per lavori di manutenzione sul portale
PIEMONTE– Nuova manutenzione del sistema di prenotazione delle prestazioni mediche in Piemonte. Oggi, domenica 15 novembre, dalle ore 22 è programmata un’attività di manutenzione del sistema Cup. I disagi dureranno per massimo mezz’ora, durane la quale non saranno disponibili i servizi online del Portale e dell’App Cup Piemonte.
Lo rende noto Azienda Zero.
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