Tennis, Atp Finals: Shelton si aggiudica il match contro Fils, nel doppio Arevalo e Pavic regolano Arribage e Olivetti

TORINO – Prima serata di ATP Finals all’Inalpi Arena di Torino. Dopo il successo del duo Heliovaara/Patten in mattinata e quello del numero 1 al mondo Zverev nel primo pomeriggio, alle 18 è stata la volta della sfida di doppio tra Arevalo/Pavic e Arribage/Olivetti.

Vittoria sofferta ma meritata per gli esperti Arevalo e Pavic, finalisti nel 2024. Il duo spreca cinque set point nel primo parziale, quattro dei quali durante il tie-break. Nel secondo set Arevalo e Pavic riescono a rimontare uno svantaggio di 0-2, completando il successo in 87 minuti di gioco, dopo aver piazzato l’allungo decisivo sul 4-4. 7-6(7), 6-4 il punteggio finale.

Alle 20.30 la sfida più attesa della serata: nello stesso girone di Zverev e Jodar, Ben Shelton, testa di serie numero tre, doma il francese Arthur Fils, numero sei del tabellone. 2 set a 1 (6-2 3-6 6-3) in un’ora e cinquantasette minuti. Statunitense in pieno controllo nel primo set, nel secondo battaglia più equilibrata con una grande (e improvvisa) risposta del francese, che sfrutta qualche errore di Shelton per assicurarsi la frazione. Nel terzo set la vittoria dell’americano al primo match point.

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