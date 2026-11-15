Tennis, Atp Finals: Zverev non sbaglia all’esordio contro Jòdar, nel doppio bene Heliovaara e Patten

TORINO – Non sbagliano i favoriti nelle prime due partite delle ATP Finals a Torino, iniziate questa mattina all’Inalpi Arena. La competizione si è aperta con una sfida di doppio: i campioni in carica Heliovaara/Patten contro il duo brasiliano Luz/Matos, alle 11.30. 6-3, 5-7, 10-4: la vittoria dei numeri 1 al mondo è costruita grazie a un tie break dominante. Nel primo set il finlandese e il britannico erano scappati sul 3-0 gestendo poi fino al 6-3, mentre nel secondo set la coppia brasiliana aveva imposto il suo ritmo. L’esperienza ha poi fatto la differenza al tie break, con Heliovaara e Patten che si sono portati sul 7 a 1 e hanno protetto il vantaggio fino al 10-4 finale.

Dopo l’intermezzo alle 13 con la premiazione del tennis italiano (con l’ovazione di Sinner) e il momento celebrativo delle leggende del tennis, la partita più attesa della giornata ha visto ancora un numero 1, questa volta del singolo, impegnato sul campo dell’Inalpi. Sascha Zverev contro Rafael Jòdar: l’esperto contro il ragazzino, l’atleta che più di tutti ha inseguito il primo posto e alla fine l’ha ottenuto e il debuttante alle Atp Finals. Il ragazzino spagnolo dà filo da torcere a Zverev, soprattutto nel primo set: stupisce di Jòdar il coraggio e la grande forza mentale, che lo porta a non darsi mai per vinto anche dopo un errore. Ma sono stati i numeri impressionanti al servizio del tedesco di origini russe a decidere il match in soli due set (6-4 6-4 a favore di Zverev): 84% di prime in campo e 86% di punti vinti con la prima. Si può confermare dopo questa partita la sensazione che Zverev abbia la ghiotta occasione di vincere davvero queste Finals, viste anche le condizioni non perfette di Alcaraz.

La giornata all’Inalpi proseguirà con un’altra sfida di doppio, alle 18, tra Arevalo/Pavic e Arribage/Olivetti, e nel singolo l’interessante scontro tra Shelton e Fils alle 20.30

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