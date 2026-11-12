Atp Finals di Torino, svelati i gironi: per Cobolli c’è Alcaraz, Bolelli e Vavassori nel gruppo Woodforde

TORINO – È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le Atp Finals di Torino – ormai pronta a diventare nuovamente la capitale mondiale del tennis – con la composizione dei gironi del torneo. L’urna del capoluogo piemontese ha riservato sfide di altissimo livello per gli azzurri in gara, sia nel singolare che nel doppio.

Nel tabellone principale, Flavio Cobolli è stato inserito nel gruppo intitolato a Ivan Lendl. Per il tennista italiano si prospetta un girone di ferro: sul veloce dell’Inalpi Arena dovrà vedersela con lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe. Dall’altra parte del tabellone, il gruppo John McEnroe vedrà invece sfidarsi Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar.

Grande attesa anche per il torneo di doppio, dove l’Italia sarà rappresentata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri, che si presentano ai nastri di partenza come teste di serie numero 5, sono stati sorteggiati nel gruppo Mark Woodforde. Sulla loro strada troveranno tre coppie di assoluto spessore: le teste di serie numero 2 Christian Harrison e Neal Skupski, i numeri 3 del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos, e i numeri 7 Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Foto di repertorio

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