Perosa Argentina, incendio in una legnaia raggiunge il tetto di una casa: cinque persone incolumi, danni ingenti

PEROSA ARGENTINA – Un incendio scoppiato in una legnaia ha raggiunto il tetto di una casa a Brandoneugna, borgata di Perosa Argentina, in Val Chisone. Nell’abitazione si trovavano cinque persone, tutte rimaste incolumi, mentre i danni alla struttura e al suo contenuto sono ingenti.

Il rogo è divampato nella mattinata di domenica 15 novembre 2026. Per l’intervento sono state mobilitate nove squadre dei vigili del fuoco e tre dell’AIB, l’antincendio boschivo.

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L’intervento a Brandoneugna per spegnere l’incendio

Secondo quanto ricostruito l’incendio è scoppiato intorno alle 9.30. Le fiamme hanno interessato la legnaia e si sono propagate alla copertura dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco permanenti e volontari del comando di Torino, insieme alle squadre AIB. Tra queste c’erano quelle di Perosa Argentina e Villar Perosa. I soccorritori hanno lavorato allo spegnimento e alle operazioni di smassamento e bonifica del materiale interessato dal fuoco.

Cause e condizioni dell’abitazione

Le cause e la dinamica dell’innesco sono ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore prima dello spegnimento completo dell’incendio e per la messa in sicurezza. La struttura è rimasta completamente danneggiata.

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