Tarantasca, incendio in una casa: tre ragazzi salvati dal balcone

TARANTASCA – Tre ragazzi sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati al piano superiore di una casa in fiamme a Tarantasca, in provincia di Cuneo. I soccorritori li hanno portati all’esterno attraverso il balcone: stanno tutti bene e non si registrano feriti.

L’incendio è avvenuto giovedì 12 novembre 2026 in via delle Vigne, nella zona di campagna verso San Vitale. L’allarme è scattato intorno alle 6.40.

Le fiamme al piano terra e il salvataggio

Il fuoco ha interessato il piano terra dell’abitazione, un edificio di due piani. I tre ragazzi si trovavano al piano superiore e non riuscivano a uscire autonomamente.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, che li hanno raggiunti e fatti evacuare dal balcone. La casa ha riportato danni materiali.

Spegnimento e messa in sicurezza

Prima delle 8 l’incendio era stato spento, ma i vigili del fuoco stavano ancora completando le ultime operazioni di spegnimento, la rimozione del materiale coinvolto e la messa in sicurezza dell’edificio.

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