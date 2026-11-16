Torino, il Consiglio approva una mozione per recuperare l’acqua piovana

TORINO – Il Consiglio comunale di Torino ha approvato il 16 novembre 2026 una mozione per favorire il recupero dell’acqua piovana e ridurre le dispersioni idriche. L’atto chiede alla Giunta di valutare sistemi di raccolta nelle nuove costruzioni, ma non introduce direttamente nuovi obblighi edilizi.

La mozione, proposta dal consigliere Simone Fissolo dei Moderati, impegna il sindaco e la Giunta su più fronti, con l’obiettivo di rendere il sistema idrico cittadino più sostenibile entro il 2030. Il comunicato del Consiglio comunale indica tra gli indirizzi anche il drenaggio urbano, la manutenzione preventiva della rete e iniziative di sensibilizzazione sull’uso dell’acqua.

La raccolta della pioggia nei nuovi edifici

Il Consiglio chiede all’amministrazione di valutare una modifica al regolamento edilizio n. 381, affinché le nuove costruzioni siano dotate di sistemi per raccogliere l’acqua piovana destinata all’irrigazione degli spazi verdi di pertinenza. L’idea è riutilizzare la pioggia per questi usi, riducendo il ricorso all’acqua della rete.

Fissolo ha spiegato che la proposta punta a incentivare l’installazione degli impianti e a riutilizzare l’acqua per l’irrigazione. Le modalità concrete e le eventuali condizioni per gli edifici dipenderanno dalle scelte dell’amministrazione e da una successiva modifica del regolamento.

Drenaggio urbano e manutenzione della rete

La mozione chiede di rafforzare l’adattamento agli eventi climatici estremi con infrastrutture e sistemi di drenaggio capaci di affiancare o integrare il convogliamento della pioggia nella rete di smaltimento. L’obiettivo è gestire meglio le precipitazioni intense e limitare il rischio di allagamenti.

Per la rete idrica, l’atto sollecita il passaggio da una manutenzione che interviene dopo i guasti a una gestione più preventiva. I dati dei contatori intelligenti di SMAT potrebbero aiutare a individuare anomalie e anticipare le criticità. Il comunicato comunale richiama 360.000 contatori installati dal gestore, senza specificare quanti si trovino nella sola città di Torino.

Tra le opere già avviate sul territorio figura l’Idropolitana, il nuovo collettore fognario di SMAT, un intervento distinto dalla mozione e progettato anche per migliorare la gestione delle portate di pioggia. Nel bilancio 2024 la società indicava il 2028 come termine previsto dei lavori.

Il prossimo passaggio spetta alla Giunta: valutare la modifica edilizia richiesta e definire come tradurre gli indirizzi del Consiglio in interventi concreti. L’atto invita inoltre a promuovere iniziative di comunicazione, educazione e partecipazione sull’uso consapevole dell’acqua.

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