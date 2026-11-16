Torino 2027, Italia Viva sostiene Lo Russo: Azione guarda a Saracco

TORINO – Per le comunali di Torino del 2027, Italia Viva sostiene il sindaco Stefano Lo Russo, mentre Azione guarda alla candidatura civica dell’ex rettore del Politecnico Guido Saracco. La posizione di Italia Viva è stata indicata dal senatore Enrico Borghi.

Borghi ha evocato una possibile convergenza fra Calenda e l’ex sindaca Chiara Appendino. È un’ipotesi politica, non un accordo annunciato: Saracco aveva negato un dialogo in corso con il Movimento 5 Stelle e Appendino ha detto che il suo partito prepara una propria alternativa.

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Borghi conferma la posizione di Italia Viva

Secondo il resoconto, Borghi ha indicato il sostegno a Lo Russo nell’ambito delle «Primarie delle Idee Torino 2027», i tavoli da lui presieduti sui temi della città, tra cui sicurezza, lavoro, trasporto pubblico, scuola e piccole e medie imprese.

Il senatore ha contestato la linea di Calenda, ricordandone la precedente apertura verso Lo Russo e l’orientamento successivo a favore di Saracco. Ha inoltre criticato le operazioni politiche costruite nei «salotti buoni» anziché attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Calenda e Saracco: il sostegno e la lista civica

L’11 novembre Saracco ha presentato al Bunker di via Paganini la propria candidatura con il progetto Torino Innova. L’ex rettore ha dichiarato di non avere tessere di partito e di voler coinvolgere cittadini, associazioni, imprese e altre realtà del territorio.

Lo stesso giorno, in un’intervista ad Adnkronos, Calenda ha detto che Azione era «orientata a sostenere» Saracco. Il candidato si è detto disponibile a collaborare, precisando però che nella sua lista civica non comparirà il simbolo di Azione. Il sostegno politico prospettato dal partito è quindi distinto dalla forma della lista.

Appendino: stima per Saracco, ma il M5S prepara un’alternativa

Il 12 novembre Appendino ha espresso stima per Saracco, definendo la sua una candidatura utile al dibattito cittadino. L’ex sindaca ha però chiarito che il Movimento parla con tutti, lavora a una propria proposta e si presenterà da solo a Torino.

Alla presentazione dell’11 novembre Saracco aveva escluso un dialogo in corso con il M5S. Restano da definire le collaborazioni intorno a Torino Innova, il programma e la squadra, così come la proposta con cui il Movimento 5 Stelle affronterà il voto. Le posizioni espresse finora non esauriscono il quadro delle alleanze per le comunali.

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