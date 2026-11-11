«Torino è di tutte e di tutti»: Saracco si dimette dai suoi incarichi e tenta la scalata a sindaco

TORINO – Oltre l’annuncio ufficiale della discesa in campo con la lista civica «Torino Innova», il debutto elettorale di Guido Saracco in vista delle amministrative del 2027 consegna alle cronache cittadine un preciso manifesto di metodo e postura politica. Da anni si parlava di una sua candidatura, ma pochi in fondo confidavano che un personaggio così eclettico lasciasse le sue attività di docente, divulgatore e scrittore per prendersi “un mal di pancia” nel tentare di amministrare la città.

L’ex rettore del Politecnico ha scelto di presentarsi alla stampa sgombrando subito il campo da possibili conflitti d’interesse: nella giornata di ieri, 10 novembre, ha formalizzato le proprie dimissioni dalla guida di Biennale Tecnologia e Prometeo Tech Cultures, ritenendo quegli incarichi incompatibili con la corsa a Palazzo Civico.

Accompagnato da uno staff di comunicazione già definito, Saracco ha delineato il perimetro di un progetto slegato dai partiti tradizionali, denso di un civismo che rivendica radici popolari e prossimità, tanto da spingerlo a frenare sull’offerta di Oscar Farinetti di utilizzare Green Pea come quartier generale, giudicando la struttura «troppo chic» rispetto all’approccio di strada e di ascolto nei quartieri che intende adottare.

Una sfida da laboratorio politico, la sua; molto ambiziosa ma sicuramente non facile. Il primo problema all’orizzonte è di tipo economico e, mentre Saracco confida di partire da finanziamenti personali, spera in iniziative di raccolta fondi nel classico stile partecipativo.

La postura diplomatica

Colpisce la scelta di non affondare mai il colpo contro gli avversari. Sollecitato a più riprese a esprimere un giudizio sull’operato dell’attuale sindaco Stefano Lo Russo, il professore ha mantenuto una linea rigorosamente diplomatica, priva di sentenze e polemiche retrospettiva: a Lo Russo ha anzi riconosciuto il merito di aver «tenuto i conti e il bilancio sotto controllo», inviandogli un formale «in bocca al lupo per una campagna serena e costruttiva». Aperta anche la porta al dialogo con figure come Paolo Damilano, purché ogni convergenza si spogli di casacche partitiche.

Il vero punto di riferimento amministrativo citato da Saracco, che effettivamente ben si accosta alla storia del candidato, appartiene a periodi recenti della città ed è quello di Valentino Castellani: anch’egli ex rettore del Politecnico capace, negli anni successivi a Tangentopoli, di disegnare una visione a lungo termine per Torino. L’obiettivo dichiarato è replicare quello slancio strategico (che supera il respiro corto del singolo mandato elettorale) applicando il metodo sperimentato nella “terza missione” universitaria, ovvero ascoltare le istanze sociali, analizzarle con competenze tecniche e tradurle in progettualità.

Lavoro e Intelligenza Artificiale

Il cuore programmatico ruota attorno alle grandi transizioni che attendono il capoluogo piemontese. Con l’esaurirsi della spinta propulsiva dei fondi PNRR, secondo Saracco Torino dovrà attrezzarsi per reggere l’urto di un mercato globale iper-competitivo e della rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale, tecnologia che crea nuove opportunità ma che, se non governata, rischia di bruciare posti di lavoro e lacerare il tessuto sociale.

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La ricetta proposta passa dalla trasformazione della città in un laboratorio per start-up e creatività giovanile, capace di trattenere i talenti e generare fiducia nel fare impresa, affiancando alla transizione digitale le misure per fronteggiare la crisi climatica e l’impatto del riscaldamento globale sull’urbanistica.

Il nodo Pellerina

Accanto ai giovani, l’analisi demografica impone di guardare a una Torino sempre più anziana e ad un mutamento strutturale che, nella lettura del candidato, trasforma la domanda di assistenza e genera nuovi bacini occupazionali legati ai caregiver e agli operatori sociosanitari. Pur ricordando che la sanità è materia di competenza regionale, Saracco rivendica il ruolo di indirizzo del Comune per ripensare la logistica dell’assistenza fuori dalle mura domestiche, dato che il solo welfare familiare oggi non regge più l’urto.

In quest’ottica rientra anche il tema del nuovo ospedale alla Pellerina, dossier che l’ex rettore propone di valutare sedendosi ai tavoli istituzionali con la Regione, esattamente come intende fare per affrontare l’emergenza abitativa.

I temi divisivi: TAV, Moschea e Askatasuna

Interrogato sui dossier che storicamente polarizzano il dibattito torinese, Saracco ha cercato una sintesi tra pragmatismo istituzionale e apertura sociale. Sulla Questione TAV si dice nettamente favorevole e non rimetterebbe in discussione un progetto attivo da tempo. Tuttavia, sull’eco degli scontri registrati in estate in Alta Val di Susa, il candidato ha preso le distanze dall’approccio muscolare, affermando di non condividere la criminalizzazione aprioristica di chi esprime dissenso.

Circa il dibattito legato ai luoghi di culto per la comunità islamica, la linea che si intende mantenere è quella della regolarizzazione trasparente, osservando che «Una moschea legalizzata è meglio di sette o otto moschee clandestine e precarie», e proponendo che il Comune faccia da ponte per garantire pienamente la libertà di culto nella legalità.

Per quanto riguarda i recenti scontri e le vicissitudini vissute da Askatasuna e Comala, l’ex rettore si è detto favorevole all’esistenza di luoghi di aggregazione e confronto sociale sul territorio, fissando però un paletto invalicabile: il rifiuto totale di qualsiasi degenerazione nella violenza.

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