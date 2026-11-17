VERBANIA – La procura di Verbania ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le circostanze della morte del giovane precipitato in un dirupo a Bognanco mentre fuggiva dalla polizia. Sul corpo è stata disposta l’autopsia, fissata per giovedì 19 novembre.

La vittima aveva 23 anni, non 29 come indicato nelle prime informazioni diffuse dai soccorritori. Nella caduta, avvenuta nei boschi della frazione Bei, era rimasto ferito anche un secondo giovane.

La fuga e i soccorsi

La mattina del 15 novembre, nella zona erano in corso accertamenti della polizia di frontiera di Domodossola e della guardia di finanza. L’area boschiva era già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine perché ritenuta un luogo di spaccio.

Secondo la ricostruzione, i due giovani si erano allontanati a piedi nel bosco mentre fuggivano da due agenti. Entrambi erano caduti: il 23enne era precipitato nel dirupo, mentre l’altro aveva riportato una ferita a una gamba.

Alle ricerche avevano partecipato il soccorso alpino e l’elicottero del 118. Il ferito era stato portato all’ospedale di Domodossola. Il 17 novembre il giovane, indicato come fratello della vittima, era stato operato e dimesso il giorno precedente.

Gli accertamenti sulla morte

Il fascicolo contro ignoti è stato aperto per consentire gli accertamenti sulla morte. L’autopsia è il prossimo passaggio disposto dalla procura: servirà ad approfondire le cause del decesso, mentre resta da ricostruire l’esatta dinamica della caduta.

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