Inseguimento finito male a Domodossola: 29enne precipita in un dirupo e muore

DOMODOSSOLA – Fuggivano dalle forze dell’ordine, quando sono precipitati in un dirupo. Tragico finale di inseguimento questa mattina in località Bei, a Domodossola (VB), dove un 29enne ha perso la vita dopo essere caduto per circa 200 metri. Ferito anche un 24enne, che è stato trovato a terra con diversi traumi, soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola. Il corpo senza vita del 29enne è stato rinvenuto dopo lunghe operazioni di ricerca, svolte dall’elicottero del 118 e dal soccorso alpino.

I due ragazzi, che non sono ancora stati identificati, sarebbero stati inseguiti a piedi dalle forze dell’ordine e sarebbero fuggiti nei boschi di Bognanco, dopo non essersi fermati a bordo di un’auto, all’alt imposto durante un controllo. Sono comunque in corso gli accertamenti della polizia su quanto accaduto.

Dalle prime informazioni raccolte, all’origine del controllo vi sarebbe il sospetto che fossero impegnati in attività di spaccio.

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