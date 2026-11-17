TORINO – Nel giugno scorso, la procura di Torino ha aperto un’inchiesta dopo il crollo di una porzione di controsoffitto all’ospedale Molinette di Torino. Secondo quanto riportato da ANSA, gli accertamenti condotti dallo Spresal e dalla polizia giudiziaria a settembre hanno portato a rilevare la presenza di rischi di carattere strutturale legati a cedimenti simili a quello già avvenuto e al cosiddetto “sfondellamento dei solai”, ovvero il distacco delle pignatte dei solai.

Sarebbero sorti problemi anche sul contenuto del documento di valutazione dei rischi. È stato aperto un fascicolo per violazione del decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. A una figura individuata come responsabile sono state impartite delle prescrizioni, con un elenco di misure da adottare entro un certo periodo di tempo.

Secondo ANSA, il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida, ha fatto sapere alla Procura di essersi già attivato per affidare a operatori specializzati le verifiche necessarie.

Il complesso degli interventi ordinati dallo Spresal, tra controlli e lavorazioni, dovrebbe richiedere non meno 18 mesi. L’indagine si chiuderà senza altre conseguenze per la Città della Salute con la messa in regola e il pagamento di una sanzione.

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