GRINZANE CAVOUR – Quella di sparare fu una scelta «volontaria e cosciente». La prima sezione penale della Cassazione ha stabilito che il gioielliere di Grinzane Cavour (CN) Mario Roggero non agì per necessità di difendersi, ma per aggredire deliberatamente i due rapinatori, che sono stati colpiti quando erano già fuori dal negozio, in fuga.

Roggero li ha inseguiti e ha sparato, uccidendone due e ferendo il terzo: secondo i giudici, il gioielliere non si è comportato con imperizia o imprudenza, dovute all’agitazione del momento, ma ha deciso consapevolmente di sparare, a minaccia terminata. Nessuna legittima difesa, quindi.

Il gioielliere aveva spiegato di temere per il rapimento della moglie, ma secondo la Cassazione Roggero aveva elementi sufficienti per percepire la fine del pericolo anche per i familiari.

La volontà di uccidere, secondo i giudici, emerge anche dal modo con cui ha sparato: Roggero ha esploso diversi colpi di pistola uno dietro l’altro, «ad altezza d’uomo e da breve distanza», nella direzione dei rapinatori. Per questo i giudici hanno escluso che si sia trattato di omicidio colposo o preterintenzionale.

Questo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 15 luglio, che aveva reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. L’episodio era avvenuto il 28 aprile del 2021, durante l’assalto di un gruppo di rapinatori al negozio di Roggero, che ora si trova in carcere a Bollate.

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