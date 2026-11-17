TORINO – Un riconoscimento prestigioso arriva direttamente dal New York Times: la testata americana ha puntato gli occhi e celebrato con un articolo Luci d’Artista di Torino.

L’articolo del New York Yimes

Nell’articolo “Embracing the Darkness: 5 European Festivals of Light”, Lisa Abend ripercorre, da Torino a Helsinki, le installazioni luminose che accendono i cieli del tardo autunno e dell’inverno. Del capoluogo piemontese la giornalista dedica uno spazio a Luci d’Artista che in questo periodo risplendono per la città – fino al 10 gennaio 2027 – e le inserisce tra i cinque festival europei della luce da scoprire.

Scelti dalla redazione A Torino si illuminano altre due luci d’artista per la 29esima edizione

““Luci d’Artista”, nato nel 1998, è uno degli spettacoli di luce più ambiziosi d’Europa. Si compone di una collezione permanente di circa 30 opere, riallestite ogni anno, a cui si aggiungono alcuni lavori inediti commissionati appositamente per ogni edizione” si legge nell’articolo. “Fin dall’inizio, io e il mio team abbiamo concepito il progetto come una vera e propria istituzione dedicata all’arte contemporanea, racconta il curatore del festival, Antonio Grulli” intervistato dal New York Times.

Tra le opere citate nell’articolo figurano il neon Sex and Solitude dell’artista britannica Tracey Emin, realizzata lo scorso anno grazie alla Fondazione Arte Crt, il progetto dell’artista americano Tony Oursler sulla facciata del Politecnico, ispirato ai ricordi d’infanzia del primo sbarco sulla Luna, e The Radiant Van del collettivo italiano Canemorto che ha vinto l’Italian Council.

Accanto a Torino, la selezione comprende Copenhagen, Amsterdam, Lione, Stoccolma e Helsinki, con i rispettivi festival dedicati alla luce.

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