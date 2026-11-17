TORINO – Carovita, stipendi, riarmo, finanziamenti all’istruzione, giovani, sicurezza sul lavoro. Queste le motivazioni dello sciopero generale indetto dalla Cgil in tutta Italia per il 20 novembre: previste più di 100 piazze tra manifestazioni, cortei e comizi. Aderiscono allo sciopero diverse sigle sindacali, come Cobas e Cub, e si prevedono disagi nel settore trasporti e negli enti pubblici. Lo stesso Comune di Torino ha dato comunicazione che «non si garantisce il servizio al pubblico per l’intera giornata di venerdì 20 novembre». Coinvolte tutte le categorie lavorative.

A Torino previsto anche un nutrito corteo studentesco. La stessa data del 20 novembre, rivendica l’organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta Torino, era stata già scelta per uno sciopero studentesco internazionale: «I vertici della CGIL cercano di intestarsi la data di sciopero studentesco internazionale chiamandoci sopra lo sciopero generale, con l’intenzione di dimostrare un’inesistente capacità di raccogliere e rappresentare gli studenti del paese» denuncia l’organizzazione in un post.

Gli studenti di Cambiare Rotta prendono nettamente le distanze dalle strategie del sindacato anche sulla dinamica della concertazione economica tra parti sociali, e si smarcano dal campo largo: «Essere all’interno dello sciopero generale vuol dire lasciare che la mobilitazione venga assorbita dalla CGIL e dal campo largo: ormai conosciamo bene la complicità tra questo sindacato e i partiti del campo largo e non saremo parte del loro tentativo di incanalare le nostre aspirazioni e determinare la nostra mobilitazione».

Gli studenti, anche quelli universitari, dovrebbero ritrovarsi venerdì alle ore 9 in piazza Arbarello per un “pre-concentramento”, per poi confluire in un grande spezzone sociale alle 9.30 in piazza XVIII dicembre.

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